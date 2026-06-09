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Το Νότιο Σέλας όπως δεν το έχουμε ξαναδεί – Εικόνες από το διαστημόπλοιο Dragon

Από την τροχιά της Γης: Η μαγική λάμψη από το Νότιο Σέλας σε timelapse βίντεο που κατέγραψε η αστροναύτης Τζέσικα Μέιρ από το Dragon της SpaceX.

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Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα απαθανάτισε από το διάστημα η αστροναύτης της NASA Jessica Meir, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στο Νότιο Σέλας καθώς εκτεινόταν κάτω από το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX.

Το βίντεο, που δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του timelapse, καταγράφηκε από το εσωτερικό του σκάφους κατά τη διάρκεια της αποστολής SpaceX Crew-12.

Οι εικόνες αποτυπώνουν εντυπωσιακές πράσινες και φωτεινές αποχρώσεις να κινούνται πάνω από τον πλανήτη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο ορατό από την τροχιά της Γης.

Απολαύστε το εντυπωσιακό θέαμα στο παρακάτω video:

Το Νότιο Σέλας αποτελεί το αντίστοιχο φαινόμενο του Βόρειου Σέλαος και εμφανίζεται συχνά στις περιοχές γύρω από την Ανταρκτική.

Ωστόσο, παραμένει λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, καθώς πολύ λιγότεροι άνθρωποι κατοικούν κοντά στον Νότιο Πόλο σε σύγκριση με τις βόρειες πολικές περιοχές.

Η δημιουργία του φαινομένου συνδέεται με τη δραστηριότητα του Ήλιου. Φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύονται από τον ηλιακό άνεμο καθοδηγούνται από το μαγνητικό πεδίο της Γης προς τους πόλους. Εκεί συγκρούονται με μόρια και άτομα της ατμόσφαιρας, απελευθερώνοντας ενέργεια με τη μορφή πολύχρωμων φωτεινών κυμάτων που φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Οι εικόνες από το Dragon αναδεικνύουν με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον Ήλιο και το μαγνητικό περιβάλλον της Γης, προσφέροντας μια σπάνια οπτική εμπειρία ενός από τα πιο συναρπαστικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη.

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Επιστήμες Τεχνολογία Ανταρκτική SpaceX NASA Γη Διάστημα

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