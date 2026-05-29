ΕΚΤ: «Οι αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσουν σε στασιμοπληθωρισμό»

Σε μία φάση ανατροφοδοτούμενης οικονομικής συρρίκνωσης οδεύουν οι οικονομίες της ΕΕ με την πιθανότητα για στασιμοπληθωρισμό να αυξάνεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας ανεπίσημης έρευνας που έκαναν ερευνητές της ΕΚΤ.

Ο λόγος της οικονομικής πίεσης είναι ότι οι καταναλωτές έχουν αλλάξει την συμπεριφορά τους μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και κυρίως μετά τον πόλεμο στο Ιράν και έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι στις τιμολογιακές μεταβολές περιορίζοντας την κατανάλωση.

Οι ερευνητές της ΕΚΤ ανέλυσαν κατά πόσο οι καταναλωτές της ευρωζώνης έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι στις οικονομικές επιπτώσεις τέτοιων γεωπολιτικών κρίσεων και καταλήγουν ότι τα στοιχεία δείχνουν πως αυτό ισχύει.

Οι καταναλωτές προσέχουν τις αλλαγές τιμών

Χρησιμοποιώντας την έρευνα «Consumer Expectations Survey» της ίδιας της ΕΚΤ, οικονομολόγοι της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο Ολιβιέ Κοϊμπιόν, διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές αύξησαν άμεσα την προσοχή τους στις μεταβολές τιμών όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στο Ιράν, παρότι ο πληθωρισμός βρισκόταν ακόμη γύρω στο 2%, δηλαδή στον στόχο της ΕΚΤ.

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν στενά τις αλλαγές τιμών τον Μάρτιο του 2026, ποσοστό παρόμοιο με τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είχε φτάσει το 8,6% και η ανησυχία θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Δύο «τραύματα» μπορεί να αλληλοενισχυθούν

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές βιώνουν τον πόλεμο στο Ιράν με μια πιθανή "διπλή πληγή”», ανέφεραν οι ερευνητές της ΕΚΤ σε blog τους, το οποίο δεν εκφράζει απαραίτητα την επίσημη θέση της Τράπεζας.

«Αυτές οι δύο πληγές μπορεί να αλληλοενισχύονται και είναι πιθανό να διαμορφώσουν τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών τους επόμενους μήνες, καθώς οι συγκρούσεις και η αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα συνεχίζονται».

Οι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι τέτοιες «πληγές» ή μνήμες οικονομικής πίεσης μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία των καταναλωτών σε νέους κραδασμούς.

«Αυτό καθιστά πιο έντονα και πιο επίμονα τα σενάρια στασιμοπληθωρισμού – άνοδος τιμών και ταυτόχρονη πτώση ανάπτυξης – στις αντιλήψεις τους. Και μπορεί να ενισχύσει τη μακροοικονομική αβεβαιότητα και τελικά να επηρεάσει τις καταναλωτικές δαπάνες», ανέφεραν.