Παγκόσμια οικονομία: Τα στοιχεία που θα κρίνουν τις αγορές τις επόμενες δύο εβδομάδες

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν το διάστημα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, με τις εξελίξεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωζώνη και Ασία να αναμένεται να διαμορφώσουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανακοινώσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αλλά και σημαντικές αποφάσεις κεντρικών τραπεζών.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της, με περίπου 110.000 νέες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται τον Ιούνιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 4,3%. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων και τις προτεραιότητες της κεντρικής τράπεζας.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει περάσει το υψηλότερο σημείο του, με τον ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) να εκτιμάται στο 2,8% τον Ιούνιο και τον δομικό πληθωρισμό στο 2,4%. Το ενδιαφέρον θα στραφεί επίσης στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας, όπου αναμένονται παρεμβάσεις από στελέχη της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας που ενδέχεται να δώσουν νέα μηνύματα για τη νομισματική πολιτική.

Στην Ασία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα δημοσιεύσει την έρευνα Tankan, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ήπια επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αν και οι επενδυτικές προθέσεις των επιχειρήσεων αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές. Την ίδια στιγμή, στη Νέα Ζηλανδία η κεντρική τράπεζα εκτιμάται ότι θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, καθώς ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη κινούνται υψηλότερα των αρχικών προβλέψεων.

Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται ιδιαίτερα πυκνό και για τις αναδυόμενες αγορές, καθώς προγραμματίζονται συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών σε Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισραήλ, Πολωνία, Μαλαισία, Περού και Αίγυπτο, ενώ θα δημοσιευθούν και στοιχεία πληθωρισμού για την Κίνα, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Πολωνία, την Τουρκία και την Ινδονησία. Επιπλέον, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ, το ΑΕΠ του Καναδά, τη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις της Ιαπωνίας, καθώς και τους δείκτες τιμών στη Σουηδία και τη Νορβηγία.