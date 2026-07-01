ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο – Ποια προϊόντα ακρίβυναν

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 0,39% τον Ιούνιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τον Μάιο, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29%, με σημαντικές μειώσεις σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 14 παρουσιάζουν αύξηση και οι 9 μείωση. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: τροφές και είδη για κατοικίδια (-5,56%), είδη πρωινού και ροφήματα (-2,60%), κατεψυγμένα (-2,53%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-2,02%), Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-1,06%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: αλλαντικά (+4,80%), έτοιμα γεύματα (+3,91%), βρεφικές και παιδικές τροφές (+3,62%), γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου (+3,59%), νερά, αναψυκτικά και χυμοί ( +3,37%).

Οι λόγοι της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ

Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.