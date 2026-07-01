Eurostat: Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ελλάδα από 4,9% τον Μάιο

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, καταγράφοντας σημαντική αποκλιμάκωση από το 4,9% του Μαΐου, αλλά παραμένοντας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε στο 2,8% από 3,2% έναν μήνα νωρίτερα. H αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποδίδεται στην πτώση των τιμών ενέργειας και των τροφίμων. Ωστόσο , παρά την υποχώρηση, διατηρείται η απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης καθώς ο ελληνικός πληθωρισμός κινείται 1,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το 2,8% της ζώνης του ευρώ.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωζώνη. Υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Λιθουανία (5,5%), η Βουλγαρία (5,3%), η Κροατία (4,2%) και η Κύπρος (4,0%), ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 3,9%, όπως προαναφέρθηκε. Στελέχη από την Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούν ότι η ζήτηση προιόντων και υπηρεσιών λόγω του τουρισμού το καλοκαίρι θα διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό.

Ενέργεια και υπηρεσίες συντηρούν υψηλά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν μεν κατά 8,7%, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό από το 10,8% του Μαΐου. Οι υπηρεσίες παρέμειναν η δεύτερη σημαντικότερη πηγή πληθωριστικών πιέσεων με αύξηση 3,2%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό επιβραδύνθηκαν στο 1,6%.

Η εικόνα στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης ήταν σαφώς πιο ήπια. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,4%, στη Γαλλία στο 2,0%, στην Ιταλία στο 3,1% και στην Ισπανία στο 3,6%.