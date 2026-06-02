Οικονομία Πληθωρισμός Eurostat ευρωζώνη

Eurostat: «Έκρηξη» πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο στην Ελλάδα

Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη - Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό.

IMAGO
IMAGO
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Άλμα έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat, ανήλθε σε 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο του 2026 και 3,3% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Eυρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% τον Μάιο του 2026, από 3% τον Απρίλιο.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Eυρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).

Eurostat
Eurostat
Eurostat
Eurostat

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Πληθωρισμός Eurostat ευρωζώνη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader