Ανδρουλάκης καλεί Μητσοτάκη στη Βουλή: «Θα πάρετε επιτέλους μέτρα για την ακρίβεια;»

Η ακρίβεια παραμένει στην προμετωπίδα της κριτικής που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρωτώντας τον εάν «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή εάν θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει”».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλει πως η κυβέρνηση εμμένει σε μια «ατελέσφορη» πολιτική αντιμετώπισης του κόστους ζωής την ίδια στιγμή που επιμένει «να παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο και να θριαμβολογεί για τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα», τα οποία, κατά τον ίδιο, δεν προκύπτουν από πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά από τα πληθωριστικά φορολογικά υπερέσοδα που εξαντλούν την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα στοιχεία της Eurostat «εκθέτουν διαρκώς» την κυβέρνηση, καθώς, όπως υποστηρίζει, εδώ και έξι συνεχόμενους μήνες, η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και από εκείνον των 27 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;», ρωτά, μεταξύ άλλων, τον πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.