Δημοσκόπηση ALCO για τον FLASH: Η πρόκληση της συσπείρωσης για τη ΝΔ και οι τάσεις για τα νέα κόμματα

H δημοσκόπηση της ALCO για τo Flash.gr, ένα μήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση

της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» από την Μαρία Καρυστιανού και της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» από τον Αλέξη Τσίπρα», επιβεβαιώνει ότι τα δύο νέα κόμματα αλλάζουν, αλλά δεν ανατρέπουν το πολιτικό σκηνικό.



Ασφαλώς, όπως κάθε φορά που εμφανίζεται καινούριο κόμμα, θα πρέπει να

περιμένουμε αρκετές εβδομάδες, προκειμένου οι τάσεις να οριστικοποιηθούν. Με

δεδομένο ότι μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, πιο πιθανό είναι αυτό να συμβεί στα μέσα του Φθινοπώρου. Για την ώρα, η παρουσία των δύο νέων κομμάτων δείχνει να αναδιατάσσει τα δεδομένα μόνο στο χώρο της αντιπολίτευσης.



Έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία, που αυξάνει ελαφρώς την εκλογική της επιρροή (24% έναντι 23,5%), πιθανότητα λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, η πρόκληση ήταν και παραμένει το ποσοστό συσπείρωσης που θα πετύχει το βράδυ των εκλογών.



Στη δημοσκόπηση, ΝΔ ψηφίζουν 58 από τους 100 που την είχαν επιλέξει τον Ιούνιο

του 2023, με 24 στους 100 να δηλώνουν αναποφάσιστοι και 18 να επιλέγουν άλλα

κόμματα ή αποχή. Εάν στις εκλογές η συσπείρωση της ΝΔ είναι 80% το ποσοστό της θα είναι 32%. Εάν είναι 75% το ποσοστό της θα είναι 30%, εάν είναι 70% το

ποσοστό θα είναι 28%, εάν είναι 65% θα είναι 26%.

Κάτι που σημαίνει ότι για να ξεπεράσει το κυβερνών κόμμα το 30% πρέπει να πείσει να το ξαναψηφίσουν τα ¾ όσων το είχαν εμπιστευτεί το 2023 και σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι ή να αντιστρέψει την απόφαση κάποιων που σήμερα επιλέγουν άλλα κόμματα.



Η προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου η

ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί ως το πρόβλημα που η κοινωνία απαιτεί την

αντιμετώπιση του (45%), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η λειτουργία των θεσμών (19%) και ακολουθεί η διαφθορά (10%), το 56% είναι δυσαρεστημένο από την ποιότητα της ζωής του, το 45% θεωρεί ότι ζει χειρότερα από το 2019, έναντι μόνο του 19% που θεωρεί ότι ζει καλύτερα, ενώ το 69% εκτιμά ότι η νέα γενιά θα ζήσει χειρότερα από τη σημερινή. Όλα αυτά οδηγούν, σήμερα, σε έντονη προδιάθεση γιαψήφο που οδηγεί σε πολιτική αλλαγή (63% έναντι 24% για ψήφο συνέχειας).

Την ίδια στιγμή, οι αρχικές αποτυπώσεις για τα δύο καινούρια κόμματα είναι θετικές, διαφοροποιούνται, όμως, ως προς τις διαφαινόμενες τάσεις, οι οποίες είναι σαφώς ανοδικές για την ΕΛΑΣ (14,7% και +1,9% σε σχέση με πριν ένα μήνα), ενώ κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία (7,8% και - 1,7% σε σχέση με πριν ένα μήνα). Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πολιτικό πρόσωπο με γνωστές θέσεις και χαρακτηριστικά, θεωρείται από μέρος των πολιτών ως εναλλακτική επιλογή, ενώ η Μαρία Καρυστιανού αποτελεί (τουλάχιστον έως τώρα) περισσότερο κοινωνική και λιγότερο πολιτική παρουσία, που φαίνεται να εκφράζει κυρίως διαμαρτυρία.



Η ΕΛΑΣ, με κύρια δεξαμενή όσους το 2023 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος

συρρικνώνεται, πιέζει την εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης

Ελευθερίας, του ΜΕΡΑ 25 και της Νέας Αριστεράς. Η ΕΛΠΙΔΑ, που εμφανίζει

μεγαλύτερη πολυσυλλεκτικότητα, πιέζει, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με πριν ένα μήνα, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και

προσελκύει ψηφοφόρους που το 2023 είχαν επιλέξει τη ΝΔ, είναι δυσαρεστημένοι

και δήλωναν αναποφάσιστοι.

Να επαναλάβουμε ότι πρόκειται για αφετηριακή καταγραφή των τάσεων, οι οποίες θα χρειαστεί χρόνος για να οριστικοποιηθούν, αφού ανακοινωθούν οι πολιτικές θέσεις, οι προτάσεις αλλά και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα δυο καινούρια κόμματα.



Στην αφετηρία του καλοκαιριού, που παραδοσιακά αποτελεί περίοδο κοινωνικής

ζύμωσης και με τη διαφαινόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που θα αποτελέσει ακόμα μια παράμετρο ικανή να διαφοροποιήσει περισσότερο το ήδη κινητικό πολιτικό σκηνικό, το μόνο βέβαιο είναι ότι η εξέλιξη των τάσεων στις αρχές του Φθινοπώρου θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.



Ο Κώστας Παναγόπουλος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ALCO