Τάκης Θεοδωρικάκος: Το ΠΑΣΟΚ λέει συνειδητά ψέματα για την ακρίβεια

Για συνειδητά ψέματα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφορικά με την ανακοίνωση του κόμματος που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση πως δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον κατάλογο προϊόντων που πρόκειται να διατηρηθούν σε σταθερή τιμή.

Παράλληλα, ο υπουργός υποστήριξε το έργο της κυβέρνησης στο ζήτημα της ακρίβειας μέχρι τώρα, προσθέτοντας πως την Πέμπτη 9 Ιουλίου θα έχει νέα συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να οριστεί σε ποιες κατηγορίες προϊόντων θα υπάρξει μείωση τιμών, όπως και σε τι ποσοστό, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης:

«Είναι πραγματικά λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι το αυξημένο κόστος ζωής, από το οποίο δοκιμάζονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.

Η αλήθεια είναι η εξής: Χάρη στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που εκτάκτως επιβάλαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ένα μέτρο που ποτέ δεν πήρε το ΠΑΣΟΚ τις δεκαετίες που κυβέρνησε, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου.

Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστίμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα, όπως δεσμεύθηκαν οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας απέναντι στην πολιτεία.

Την πραγματικότητα αυτή περιγράφει με αναλυτικά στοιχεία η επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Ας την διαβάσουν, έστω και σήμερα, οι εκπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να σταματήσουν να λένε συνειδητά ψέματα στους Έλληνες, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί.

Την Πέμπτη θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να έχει ακούσει κάτι για αυτήν την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών και να την υποστηρίξει».