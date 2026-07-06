ΠΑΣΟΚ: Μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και συνολικό σχέδιο κατά της ακρίβειας ζήτησε από την ΕΣΕ

Το ζήτημα της ακρίβειας, των τιμών στα βασικά αγαθά και της λειτουργίας της αγοράς βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου οι τομεάρχες του κύκλου Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου και Γιώργος Νικητιάδης, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του κόμματος για την προστασία του εισοδήματος των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις στις τιμές των βασικών αγαθών, τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις μεταφορές, το ενεργειακό κόστος, την τραπεζική χρηματοδότηση, τη λειτουργία των μεγάλων ομίλων και των πολυεθνικών, αλλά και τις συνθήκες εργασίας των περίπου 120.000 εργαζομένων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικά μέτρα και επικοινωνιακές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ένα συνολικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά, διαφάνεια, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενίσχυση της παραγωγής και ουσιαστική προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Μετά τη συνάντηση, η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι «όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση», υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των τιμών πλήττει κυρίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Αναφερόμενη στα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα, υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς τες «επικοινωνιακή φωτοβολίδα». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ένωση Σούπερ Μάρκετ συμφωνεί με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, επισημαίνοντας πως το μέτρο εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ότι, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η μείωση μπορεί να περάσει στις τελικές τιμές προς όφελος των καταναλωτών.

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην τιμή στο ράφι, αλλά συνδέεται με τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων σε όλους αυτούς τους τομείς αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση του εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας.