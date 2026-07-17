Το μοσχάρι έγινε είδος… πολυτελείας: Αυξήσεις έως 50% και στροφή των καταναλωτών στο κοτόπουλο

Η αγορά κρέατος αλλάζει δραματικά για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το μοσχαρίσιο κρέας, ένα προϊόν που για χρόνια αποτελούσε σταθερή επιλογή στο οικογενειακό τραπέζι, μετατρέπεται πλέον σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.



Οι συνεχείς ανατιμήσεις της τελευταίας τριετίας έχουν εκτοξεύσει τις τιμές σε βασικά κομμάτια μοσχαριού, με ορισμένες αυξήσεις να αγγίζουν ακόμη και το 50% σε σχέση με το 2023.



Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: οι καταναλωτές αγοράζουν μικρότερες ποσότητες, ψάχνουν περισσότερο τις προσφορές και αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές, όπως το κοτόπουλο και άλλα οικονομικότερα προϊόντα πρωτεΐνης.

Το «καλάθι» στο κρεοπωλείο κοστίζει πλέον περισσότερο



Για πολλές οικογένειες, η επίσκεψη στο κρεοπωλείο έχει γίνει μια δύσκολη εξίσωση. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολυμελή νοικοκυριά, ακόμη και μία απλή αγορά κρέατος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον μηνιαίο προϋπολογισμό.



«Όταν μαγειρεύεις για εννέα άτομα, χρειάζεσαι ποσότητες. Αναγκαστικά κοιτάς τις τιμές και τις προσφορές», αναφέρουν καταναλωτές που προσπαθούν να διατηρήσουν την ποιότητα στο τραπέζι τους χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά.



Η ακρίβεια οδηγεί πολλούς να περιορίζουν τις αγορές μοσχαριού ή να το εντάσσουν πλέον στο εβδομαδιαίο μενού πιο σπάνια.

Μοσχαρίσιος κιμάς: Από τα 13 στα 17 ευρώ το κιλό



Ο μοσχαρίσιος κιμάς, ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα λόγω της ευελιξίας του στη μαγειρική, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τις αυξήσεις.



Το 2023 η τιμή του κυμαινόταν περίπου από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα διαμορφώνεται από 15 έως 17 ευρώ το κιλό.



Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή σε μια μεμονωμένη αγορά, όμως για οικογένειες που αγοράζουν τακτικά κιμά για μακαρόνια, μπιφτέκια ή κεφτεδάκια, η επιβάρυνση γίνεται αισθητή στο τέλος του μήνα.

Η σπάλα που θεωρούνταν οικονομική επιλογή έγινε ακριβότερη κατά 50%



Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στη μοσχαρίσια σπάλα, ένα κομμάτι που παραδοσιακά επέλεγαν πολλοί καταναλωτές για μαγειρευτά φαγητά.



Το 2023 κόστιζε περίπου 11 έως 13 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα η τιμή της έχει φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό.



Η αύξηση αγγίζει το 50%, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα για ένα προϊόν που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από τις πιο προσιτές επιλογές στο μοσχάρι.

Χαβιάρι πλέον η μπριζόλα



Ανάλογη είναι η εικόνα και στη μοσχαρίσια μπριζόλα.



Από τα 12-14 ευρώ το κιλό το 2023, η τιμή της έχει ανέβει σήμερα στα 17-18 ευρώ το κιλό.



Για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, η αγορά της ποσότητας που απαιτείται για ένα πλήρες γεύμα μπορεί να φτάσει σε αρκετές δεκάδες ευρώ, πριν προστεθούν τα υπόλοιπα έξοδα του τραπεζιού.



Έτσι, ένα προϊόν που κάποτε αποτελούσε συνηθισμένη επιλογή, πλέον αγοράζεται πιο επιλεκτικά.

Οι νέοι και οι φοιτητές αλλάζουν διατροφικές συνήθειες



Η ακρίβεια στο κρέας επηρεάζει ιδιαίτερα όσους ζουν με περιορισμένο εισόδημα, όπως οι φοιτητές και οι νέοι εργαζόμενοι.



Με τα ενοίκια, τους λογαριασμούς και τα καθημερινά έξοδα να πιέζουν τον προϋπολογισμό, το κρέας υψηλότερου κόστους περιορίζεται.



«Με μία δουλειά δύσκολα βγαίνει πλέον ένας νέος που μένει μόνος του», αναφέρουν καταναλωτές, περιγράφοντας μια καθημερινότητα όπου κάθε αγορά χρειάζεται προγραμματισμό.

Από το μοσχάρι στο κοτόπουλο – Η νέα πραγματικότητα στο τραπέζι



Μπροστά στις αυξήσεις, πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές.



Το κοτόπουλο κερδίζει έδαφος, καθώς προσφέρει χαμηλότερο κόστος και μπορεί να καλύψει περισσότερα γεύματα μέσα στην εβδομάδα.



Παράλληλα, αρκετοί επιλέγουν μικρότερες ποσότητες κρέατος, διαφορετικά κομμάτια ή περιμένουν τις προσφορές για να κάνουν τις αγορές τους.

Μικρές μειώσεις τιμών έρχονται στα σούπερ μάρκετ



Σε μια προσπάθεια περιορισμού της πίεσης στους καταναλωτές, αναμένονται μειώσεις τιμών σε σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ.



Στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται βρίσκονται και τα νωπά κρέατα, όπως το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, με τις μειώσεις να αναμένεται να κινηθούν τουλάχιστον στο 5% για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Ωστόσο, για πολλά νοικοκυριά το ζητούμενο παραμένει ένα: να επιστρέψει το κρέας από την κατηγορία της «πολυτέλειας» ξανά στο καθημερινό τραπέζι.