Σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις τιμών έως 20% σε βασικά αγαθά - Πότε θα εφαρμοστούν

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ καλούνται να καταθέσουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Οι νέες τιμές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του έτους.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου. Την επόμενη ημέρα, στις 29 Ιουλίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ενημερωθούν για τους κωδικούς που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την κατάθεση των τελικών προτάσεων.

Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να αφορούν τις κανονικές τιμές πώλησης και όχι προσωρινές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά θα υπολογίζεται επί της ήδη μειωμένης τιμής. Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η πρωτοβουλία είχε τεθεί επί τάπητος στα τέλη Ιουνίου, σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα συνάντηση υπό τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου, όπου καθορίστηκαν οι βασικές παράμετροι του σχεδίου.

Ποια προϊόντα βρίσκονται στο επίκεντρο

Η πρόσκληση συμμετοχής της ΑΑΕΑ&ΠΚ προβλέπει ότι οι μειώσεις θα αφορούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και υψηλής εμπορικής σημασίας, αποκλείοντας είδη περιορισμένης κυκλοφορίας.

Στις κατηγορίες προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

νωπό κρέας,

γαλακτοκομικά προϊόντα,

αυγά,

ζυμαρικά,

όσπρια,

άλευρα,

έλαια,

βρεφικό γάλα και πάνες,

είδη πρωινού,

αναψυκτικά,

απορρυπαντικά,

προϊόντα προσωπικής υγιεινής,

σχολικά είδη.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε προϊόν, δηλώνοντας την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, το ποσοστό της μείωσης, καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρμογής της. Κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ενημέρωση καταναλωτών και δικλίδες προστασίας

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, ενώ στα καταστήματα θα υπάρχει ενιαία σήμανση στα ράφια, ώστε τα προϊόντα με μειωμένες τιμές να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.

Παράλληλα, η ΑΑΕΑ&ΠΚ έχει θεσπίσει 16 δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας ρητά οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστος ή εμπορική στρατηγική.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, το τελικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας θα αξιολογηθεί με γνώμονα το πραγματικό όφελος για τα ελληνικά νοικοκυριά, μέσα από ουσιαστικές και διατηρήσιμες μειώσεις στις τιμές βασικών αγαθών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ