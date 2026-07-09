Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης Ακρίβεια ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

«Ραντεβού» Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» - Μετωπική για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτά τον πρωθυπουργό εάν «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή εάν θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει”».

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Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Για το πρωί της Παρασκευής (10/7), στις 10.30, «κλείδωσε» η «Ώρα του Πρωθυπουργού», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτά τον πρωθυπουργό εάν «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή εάν θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει”».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλει πως η κυβέρνηση εμμένει σε μια «ατελέσφορη» πολιτική αντιμετώπισης του κόστους ζωής την ίδια στιγμή που επιμένει «να παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο και να θριαμβολογεί για τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα», τα οποία, κατά τον ίδιο, δεν προκύπτουν από πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά από τα πληθωριστικά φορολογικά υπερέσοδα που εξαντλούν την κοινωνία.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης Ακρίβεια ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

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