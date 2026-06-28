Σπορ Ποδόσφαιρο Βενεζουέλα Σεισμός

Εκτός κινδύνου ο Βενεζουελάνος επιθετικός του Βόλου, Ουρτάδο μετά τους σεισμούς

Ο Βόλος επικοινώνησε με τον ποδοσφαιριστή του και γνωστοποιήθηκε πως ο ίδιος και η οικογένεια του είναι ασφαλής μετά το χτύπημα του σεισμού.

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Τραγικές στιγμές ζει η χώρα της Βενεζουέλας μετά το διπλό φονικό χτύπημα του εγκέλαδου, με τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει τους 1.400 ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων αγγίζει τους 54.000.

Ένα από τα θύματα του σεισμούήταν η σύζυγος και τα τρία παιδία του Λούκας Τρέχο ο οποίος φόρεσε την φανέλα των Ατρομήτου, Εθνικού Αστέρα και Αιγάλεω.

Μια άλλη ομάδα της Stoiximan Super League, Ο Βόλος έχει στο δυναμικό του τον Βενεζουελάνο επιθετικό, Ζαν Κάρλος Ουρτάδο. Η ομάδα της Μαγνησίας μόλις έμαθε τα τραγικά νέα επικοινώνησε κατευθείαν με τον ποδοσφαιριστή της, ο οποίος την διαβεβαίωσε πως αυτός και η οικογένεια του δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Βενεζουέλα Σεισμός

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