Ελλάδα - Πορτογαλία 56-71: Αγνώριστη η γαλανόλευκη, «πνίγηκε» στο άγχος της και «δίπλωσε» τις ήττες

Εφιαλτικό παράθυρο για την Εθνική Ελλάδας. Μετά την εκτός έδρας ήττα από την Ρουμανία, η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε και από την Πορτογαλία (56-71) στην Sunel Arena και έβαλε σε δύσκολη θέση τον εαυτό της ενόψει της συνέχειας στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εμφανίστηκε απελπιστικά άστοχο στην επίθεση, δεν επέβαλλε ποτέ τον ρυθμό της και σε συνδυασμό με το άγχος που εμφάνισε δεν κατάφερε να πάρει την νίκη.

Η συνέχεια στα προκριματικά αναμένεται δύσκολη, αφού στην επόμενη φάση η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει την Ισπανία (5-1), την Ουκρανία (4-2) και την Γεωργία (3-3).

Η εξέλιξη του αγώνα

Μετά από ένα τρίλεπτο αστοχίας από την γαλανόλευκη απάντησε στο 6-0 των Πορτογάλων με ένα δύσκολο καλάθι του Τολιόπουλου που δέχτηκε και φάουλ στο τελείωμα της φάσης χωρίς να σφυριχτεί.

Ο Λαρεντζάκης με μια εξαιρετική άμυνα και τρίποντο στον αιφνιδιασμό έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, πριν έρθει ένα γρήγορο 5-0 των φιλοξενούμενων για ανακτήσουν και πάλι το προβάδισμα (7-11, 7').

Η εντυπωσιακή... επέμβαση του Λαρεντζάκη δεν εμπόδισε τους Πορτογάλους να σκοράρουν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με το προβάδισμα τους να ανεβαίνει στο +4 σε ένα κακό δεκάλεπτο για τους παίκτες του Σπανούλη.

Ο Μωραΐτης με ένα άκρως θεαματικό και δύσκολο καλάθι μείωσε σε 19-21 το σκορ, όποτε όμως η εθνική μας έφερνε σε ισορροπία το ματς η Πορτογαλία έβρισκε τον τρόπο να προσπερνά.

Το σκορ παρέμεινε σε αρνητικά χαμηλά επίπεδα, με την Πορτογαλία να προηγείται με 28-23 στο ημίχρονο.

Ο Παπανικολάου σουτ τριών πόντων μείωσε στους τρεις, ο Χαραλαμπόπουλος κατέβασε ακόμα παραπάνω την απόσταση όμως οι Πορτογάλοι μέσω των βολών διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα. Με οδηγό τον Γουίλιαμς η απόσταση ανέβηκε στους 11, με την γαλανόλευκη να μοιάζει «κολλημένη» επιθετικά αστοχώντας ακόμα και σε alley-hoop κάρφωμα με τον Τσαλμπούρη!

Και εκεί που η επίθεση άρχισε να ξεκολλάει, τα πράγματα στην άμυνα δεν κυλούσαν το ίδιο ομαλά. Ο Λισμπόα ταλαιπώρησε αφάνταστα τον Τολιόπουλο, έδωσε συνεχόμενες λύσεις στην ομάδα του που ολοκλήρωσε με διψήφια διαφορά το 3ο δεκάλεπτο.

Ένα 9-0 εκτόξευσε στο +20 την απόσταση για τους Πορτογάλους, που απαλλαγμένοι από κάθε άγχος άρχισαν να ευστοχούν σε όλα τα σουτ, εκμεταλλευόμενοι και τις κακές άμυνες της Ελλάδας.

Ο Μωραΐτης με έξι προσωπικούς πόντους και πολύτιμες λύσεις στην άμυνα μείωσε σημαντικά την απόσταση, υποχρεώνοντας τον τεχνικό της Πορτογαλίας να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ. Ο Μήτρου-Λονγκ με τρίποντο και άμυνα στην επόμενη φάση κατέβασε στους 10 την διαφορά, μεταφέροντας το άγχος στους αντιπάλους που άρχισαν να χάνουν τα σουτ.

Τα μεγάλα σουτ δεν μπήκαν, οι Πορτογάλοι άντεξαν στην αντεπίθεση της «γαλανόλευκης» και πήραν μια σημαντική νίκη μέσα στην έδρα μας.