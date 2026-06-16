Ελληνικές επιχειρήσεις: Μηνιαία αύξηση τζίρου 8,3% στα 32,227 δις. ευρώ τον Απρίλιο

Ανοδικά κατά 8,3% κινήθηκε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων (με διπλογραφικά βιβλία που αποτελούν το 80% περίπου του συνόλου) κατά τον Απρίλιο 2026 και διαμορφώθηκε στα 35,227 δις. ευρώ. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εάν αφαιρέσουμε τις τιμολογιακές αναπροσαρμογές που προήλθαν από τον πληθωρισμό, η αύξηση του καθαρού τζίρου είναι μικρότερη από το ποσοστό αυτό.

Απρίλιος 2026

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 35.227.630 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, που είχε ανέλθει 32.523.966 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 26,7%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 2,8%. Η μεταποίηση έχει καταγράψει αύξηση 20% σε σχέση με τον περυσινό Απρίλιο, οι κατασκευές 12,4% , καταλύματα και εστίαση 9,1%, χονδρικό και λιανικό εμπόριο καθώς και κατασκευές – επισκευές αυτοκινήτων και μηχανών είχαν αύξηση 6,7%.