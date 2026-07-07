Ελληνική Αστυνομία: Αυτές είναι οι 15 νέες μοτοσυκλέτες πρώτης γραμμής

Η εικόνα της καθημερινής αστυνόμευσης στους δρόμους της πόλης αλλάζει, με την πρώτη γραμμή της Ελληνικής Αστυνομίας να αποκτά νέα, ισχυρά «όπλα» στη μάχη κατά της εγκληματικότητας. Σε μια σεμνή αλλά ουσιαστική τελετή, ο μηχανοκίνητος στόλος της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύθηκε με 15 ολοκαίνουργιες μοτοσυκλέτες, έτοιμες να ριχτούν αμέσως στη μάχη της περιπολίας και της άμεσης ανταπόκρισης.

Η προσθήκη αυτή έγινε πραγματικότητα χάρη στην ευγενική δωρεά των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Οι νέες δίκυκλες μοτοσυκλέτες, που περιλαμβάνουν τόσο υπηρεσιακά όσο και «ελεύθερα» (συμβατικά) χρώματα, παραδόθηκαν παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Ο διαχρονικός σύμμαχος των αστυνομικών στους δρόμους

Για την ενίσχυση των δυνάμεων πρώτης γραμμής επιλέχθηκε ένα μοντέλο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στους ελληνικούς δρόμους: η Suzuki V-Strom 650. Με μια επιτυχημένη πορεία 20 ετών, η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα αποτελεί έναν παραδοσιακό και απόλυτα αξιόπιστο σύμμαχο για τους αναβάτες της ΕΛ.ΑΣ. Εξοπλισμένη με έναν ισχυρό V2 κινητήρα 71 ίππων, η V-Strom 650 συνδυάζει την απαραίτητη ευελιξία και την οικονομία καυσίμου για την κίνηση στα στενά της πόλης, διαθέτοντας παράλληλα τη δύναμη που απαιτείται σε συνθήκες καταδίωξης ή επείγουσας επέμβασης. Παράλληλα, οι κορυφαίες αναρτήσεις της απορροφούν κάθε κακοτεχνία του οδοστρώματος, προσφέροντας ασφάλεια και σταθερότητα σε κάθε έδαφος.

Στόχος η ασφάλεια του πολίτη

Ο κύριος στόχος της ένταξης των νέων δικύκλων είναι ξεκάθαρος: η άμεση ενσωμάvalidation τους σε ειδικά σχέδια περιπολιών και επιχειρήσεων, εκεί όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. «Κάθε ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με νέα, σύγχρονα μέσα είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ευχαριστώντας θερμά τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την έμπρακτη προσφορά τους.

Η πρωτοβουλία αυτή αφήνει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Με τον νέο αυτό εξοπλισμό, οι γυναίκες και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκρίνονται ταχύτερα στα περιστατικά, χτίζοντας μια Αστυνομία πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική και, πάνω από όλα, δίπλα στον πολίτη.