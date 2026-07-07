Τροχαία: Τέλος το χειρόγραφο μπλοκάκι – Πώς θα βεβαιώνονται κλήσεις με tablets σε λίγα δευτερόλεπτα

Σε μια νέα, απόλυτα ψηφιακή εποχή περνά η Ελληνική Αστυνομία, αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 173), παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΛ.ΑΣ. και εκπροσώπων των εταιρειών Motor Oil και Nova, παρουσιάστηκε το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ψηφιακό «μπλόκο» στη γραφειοκρατία βάζει η ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι κλήσεις της Τροχαίας θα βεβαιώνονται πλέον σε δευτερόλεπτα μέσω ειδικών tablets. pic.twitter.com/H3ARr5kOfu — Flash.gr (@flashgrofficial) July 7, 2026

Το νέο αυτό σύστημα εκσυγχρονίζει μια διαδικασία που παρέμενε χειρόγραφη για δεκαετίες, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και περιορίζοντας τα ανθρώπινα λάθη. Παράλληλα, απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο για τους τροχονόμους, επιτρέποντάς τους να βρίσκονται περισσότερο στον δρόμο, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη για την ασφάλεια των πολιτών.

Πώς αλλάζει ο τρόπος βεβαίωσης των κλήσεων: Τα 4 βήματα της νέας διαδικασίας

Μέχρι σήμερα, στην περίπτωση της χειρόγραφης βεβαίωσης, ο τροχονόμος έπρεπε να συμπληρώνει με το στυλό στο μπλοκάκι όλα τα στοιχεία του παραβάτη και του οχήματος, μια διαδικασία χρονοβόρα και επιρρεπή σε ανθρώπινα λάθη (π.χ. δυσανάγνωστα γράμματα ή ανακρίβειες).

Πλέον, η διαδικασία ψηφιοποιείται πλήρως και ολοκληρώνεται «fast track» μέσω των «έξυπνων» συσκευών (tablets) με τα εξής απλά βήματα:

Πληκτρολόγηση της πινακίδας: Ο αστυνομικός πληκτρολογεί την πινακίδα του οχήματος στην ειδική εφαρμογή του tablet. Αυτόματη διασταύρωση: Το σύστημα ελέγχει άμεσα αν το όχημα είναι καταχωρημένο και εμφανίζει τα στοιχεία του. Καταγραφή συντεταγμένων: Εισάγονται στο σύστημα οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα ή όπου τελέστηκε η παράβαση. Επιλογή παράβασης και αποστολή: Ο τροχονόμος επιλέγει από το πεδίο των παραβάσεων το συγκεκριμένο άρθρο του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ που προβλέπει τη διαπιστωμένη παράβαση.

@flashgrofficial Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, παρουσιάζει το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, το οποίο βάζει τέλος στις χειρόγραφες κλήσεις. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, ο περιορισμός των λαθών και η ενίσχυση της παρουσίας των αστυνομικών της Τροχαίας στους δρόμους, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. 📹 Ευγενία Γιαννακέλου ♬ original sound Flash.gr

Με την ολοκλήρωση των βημάτων αυτών, η κλήση αποστέλλεται αυτόματα και ψηφιακά στον παραβάτη, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω χειρόγραφη ενέργεια ή δουλειά γραφείου στο τμήμα. Η παράβαση καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας απόλυτη ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια.

Η κατανομή των 390 νέων tablets σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενική δωρεά ιδιωτικών φορέων. Συγκεκριμένα, η Motor Oil Ελλάς προσέφερε 390 «έξυπνα» συστήματα (tablets) μαζί με το απαραίτητο λογισμικό, ενώ η Nova ανέλαβε την παροχή της απαραίτητης τηλεκοινωνιακής υποδομής.

Από τις νέες συσκευές, η κατανομή θα γίνει ως εξής:

250 συσκευές θα διατεθούν στην Τροχαία Αττικής.

θα διατεθούν στην Τροχαία Αττικής. 60 συσκευές θα ενισχύσουν την Τροχαία Θεσσαλονίκης.

θα ενισχύσουν την Τροχαία Θεσσαλονίκης. Οι υπόλοιπες συσκευές θα παραδοθούν στην Άμεση Δράση, η οποία βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις.

Στόχος η πρωτιά στον παγκόσμιο δείκτη «Law and Order»

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επεσήμανε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης και της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές και τις συνοικίες της χώρας. «Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά στο ranking του παγκόσμιου δείκτη Law and Order», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να κυκλοφορούν οι πολίτες άφοβα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, με το προσωπικό της Τροχαίας να έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια, ακριβώς για να δοθεί έμφαση στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

«Βουτιά» στα ποσοστά των θετικών αλκοτέστ

Τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων είναι ήδη ορατά, καθώς το 2025 καταγράφηκε σημαντική μείωση στους θανάτους από τροχαία, με περίπου 150 λιγότερους νεκρούς στους ελληνικούς δρόμους. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται τόσο στους αυστηρούς ελέγχους όσο και στον νέο, πιο αποτελεσματικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία για τους ελέγχους μέθης, καθώς ο επικεφαλής της Τροχαίας παρουσίασε δεδομένα για 720.000 αλκοτέστ μέσα σε μόλις πέντε μήνες, με τον αριθμό να αγγίζει τα 42.000 έως 45.000 ελέγχους ανά τριήμερο ή Σαββατοκύριακο.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο αφορά την αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς των οδηγών. Ενώ στο παρελθόν το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν πάνω από το νόμιμο όριο αλκοόλ άγγιζε το 6-8%, πλέον το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει εντυπωσιακά στο 0,7%, αποδεικνύοντας μια νέα κουλτούρα σεβασμού στους δρόμους. Παράλληλα, εντυπωσιακή βελτίωση παρουσιάζει και η καθολική πλέον χρήση κράνους από τους δικυκλιστές.