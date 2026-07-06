Ελληνικός Σιδηρόδρομος: Αρκούν οι νέοι συρμοί Blues IC για να αλλάξει η καθημερινότητα;

Μετά από δύο δεκαετίες απόλυτης στασιμότητας, ο πρώτος υβριδικός συρμός Blues Intercity της Hitachi Rail πάτησε τις ράγες στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας μαζί του υποσχέσεις για εκσυγχρονισμό. Όμως, πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες και τις θριαμβευτικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, η πραγματικότητα του επιβατικού κοινού παραμένει πεισματικά γκρίζα. Το ερώτημα που γεννιέται στα χείλη κάθε σκεπτόμενου πολίτη είναι απλό, αλλά αμείλικτο: Αρκούν τα νέα τρένα όταν οι γραμμές παραμένουν παλιές και παρατημένες;

Τα δεδομένα: Τι έφτασε και τι υπόσχεται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η άφιξη του πρώτου Blues IC (και του δεύτερου που αναμένεται εντός του Ιουλίου) αποτελεί τον πρώτο καρπό του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ιταλικού ομίλου FS (μητρικής της Hellenic Train). Μιλάμε για υβριδικούς συρμούς νέας γενιάς (Diesel-Electric), με 4 μονώροφα βαγόνια, μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ/ώρα, εξοπλισμένους με το σύστημα ασφαλείας ERTMS. Στόχος; Η αναβάθμιση του κεντρικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές και δοθεί η πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Τα υπέρ και τα κατά της επόμενης μέρας

Τέλος στην εικοσαετή ξηρασία: Η ανανέωση του στόλου είναι μια αντικειμενική ανάγκη, ο υφιστάμενος στόλος έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της «κόπωσης».

Υβριδική τεχνολογία και οικολογία: Η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ντίζελ και ηλεκτροκίνησης μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέροντας ευελιξία σε μια χώρα με ημιτελή δίκτυα.

Συστήματα ασφαλείας (ERTMS): Η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών προτύπων τηλεδιοίκησης πάνω στο τρένο είναι το Α και το Ω για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης.

Τα ανησυχητικά

Το σύνδρομο των «χρυσών τρένων σε σαθρά θεμέλια»: Τι να κάνει ένα τρένο που πιάνει τα 160 χλμ/ώρα, όταν οι υποδομές, οι σταθμοί και το δίκτυο σε πολλά σημεία επιβάλλουν βραδυπορίες και τοπικές καθυστερήσεις;

Περιορισμένη εμβέλεια: Δύο συρμοί (και οι μελλοντικοί Coradia Stream) δεν αρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα μιας χώρας. Οι περιφερειακές γραμμές παραμένουν εντελώς ξεχασμένες.

Εξάρτηση από ξένες επενδύσεις: Η προμήθεια γίνεται με αποκλειστική δαπάνη της ιταλικής πλευράς, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το ποιο είναι το μακροπρόθεσμο εθνικό στρατηγικό πλάνο της Ελλάδας.

Πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας;

Για τον μέσο επιβάτη που μετακινείται μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η άφιξη αυτών των τρένων μεταφράζεται θεωρητικά σε μεγαλύτερη άνεση, καθαρότερους χώρους και, σταδιακά, σε καλύτερη τήρηση των δρομολογίων. Ωστόσο, η καθημερινότητα δεν αλλάζει με μερικούς «Blues» συρμούς. Ο πολίτης σήμερα δεν ζητάει απλώς ένα όμορφο βαγόνι· ζητάει την ασφάλεια ότι θα φτάσει στον προορισμό του χωρίς το άγχος της επόμενης βλάβης, ζητάει ανταγωνιστικές τιμές εισιτηρίων και συνέπεια. Όσο η καθημερινή μετακίνηση θυμίζει ρουλέτα, η ψυχολογία του επιβάτη θα παραμένει παγωμένη. Το να φέρνεις υπερσύγχρονα τρένα σε ένα δίκτυο που ακόμη παλεύει με τις χρόνιες παθογένειές του, μοιάζει με το να αγοράζεις μια πανάκριβη Ferrari για να οδηγήσεις σε χωματόδρομο.

Γιατί μαράζωσε ο ελληνικός σιδηρόδρομος;

Για να καταλάβουμε το σήμερα, πρέπει να κοιτάξουμε το χθες. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος δεν μαράζωσε τυχαία· απαξιώθηκε μεθοδικά. Για δεκαετίες, το αυτοκίνητο και οι μεγάλοι οδικοί άξονες προκρίθηκαν ως η μόνη αναπτυξιακή επιλογή, αφήνοντας το τρένο στο περιθώριο. Η υποχρηματοδότηση των υποδομών, η κακοδιαχείριση, οι πελατιακές προσλήψεις, ο τεμαχισμός του ΟΣΕ και η εγκληματική καθυστέρηση στην υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας δημιούργησαν ένα βαθύ αίσθημα δυσπιστίας. Ο σιδηρόδρομος αντιμετωπίστηκε ως ο «φτωχός συγγενής» των μεταφορών.

Τι άλλο πρέπει να γίνει; Η λίστα των επειγουσών αναγκών

Τα νέα τρένα είναι καλοδεχούμενα, αλλά αποτελούν απλώς το περιτύλιγμα. Για να δούμε πραγματικό εκσυγχρονισμό, η πολιτεία πρέπει να εστιάσει στα εξής:

Πλήρης αποκατάσταση και θωράκιση των υποδομών: Η ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης, των συστημάτων ασφάλειας (ETCS/ERTMS) σε όλο το μήκος του δικτύου και η αυστηρή συντήρηση των γραμμών είναι μη διαπραγματεύσιμες.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: Χρειάζονται εξειδικευμένοι τεχνικοί, σταθμάρχες και μόνιμο προσωπικό με συνεχή εκπαίδευση, μακριά από τη λογική των πρόχειρων συμβάσεων.

Ανάπτυξη του περιφερειακού δικτύου: Η Ελλάδα δεν είναι μόνο το Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία και η Θράκη χρειάζονται ξανά ζωντανό σιδηρόδρομο για να αναπτυχθούν οικονομικά και κοινωνικά.

Τα τρένα "Blues" είναι μια καλή αρχή, αλλά το ταξίδι για έναν ασφαλή και σύγχρονο ελληνικό σιδηρόδρομο έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του.