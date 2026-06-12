Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε τρένο κοντά στον Σταθμό Αθηνών - Καθυστερήσεις στο δίκτυο

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Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1323 Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακούακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ακινητοποίηση οφείλεται σε εμπόδιο που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Για τη διαχείριση του περιστατικού ενημερώθηκε ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων

Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, ενώ όπως αναφέρεται αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις σε δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής, με στόχο την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στο δίκτυο.