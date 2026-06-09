Η παγίδα των ισόπεδων διαβάσεων: 10 θύματα την εβδομάδα σε ράγες που «ξεχάστηκαν»

Κάθε φορά που πλησιάζουμε σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, η κίνηση μοιάζει μηχανική. Κατεβαίνει η μπάρα, αναβοσβήνει το φανάρι, περιμένουμε. Τι γίνεται όμως όταν η ρουτίνα σπάει από την απροσεξία, τη βιασύνη ή την ελλιπή συντήρηση; Με αφορμή τη 18η Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) στις 9 Ιουνίου 2026, τα δεδομένα έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι το σημείο όπου οι ράγες συναντούν την άσφαλτο κρύβει θανάσιμους κινδύνους.

Τα νούμερα που σοκάρουν: Τι κρύβει η καθημερινότητά μας;

Τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) δεν είναι απλώς αριθμοί σε μια κόλλα χαρτί, αποτυπώνουν ανθρώπινες τραγωδίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 10 άνθρωποι την εβδομάδα χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά σε ισόπεδες διαβάσεις, με το συντριπτικό 98% των θυμάτων να είναι οι ίδιοι οι χρήστες του οδικού δικτύου (οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές). Αν κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, τα ατυχήματα στις διαβάσεις αποτελούν σχεδόν το 1/3 του συνόλου των σιδηροδρομικών συμβάντων. Το πιο τρομακτικό; Αν σε αυτά προσθέσουμε και την παράνομη διέλευση πεζών από μη εγκεκριμένα σημεία των γραμμών, το ποσοστό εκτοξεύεται στο σοκαριστικό 90%.

Όταν ένα τρένο συγκρούεται με αυτοκίνητο, το 29% των περιπτώσεων είναι θανατηφόρα, ενώ αν το τρένο παρασύρει πεζό στη διάβαση, οι πιθανότητες είναι αμείλικτες: Το 71% των συμβάντων καταλήγει σε θάνατο. Η καθημερινότητά μας επηρεάζεται άμεσα: Πέρα από το ανυπολόγιστο κόστος της ανθρώπινης ζωής, ένα τέτοιο ατύχημα προκαλεί σοβαρό ψυχικό τραύμα στις τοπικές κοινωνίες, πολύωρα μπλακάουτ στις μεταφορές και τεράστιες υλικές ζημιές.

Παραμέληση ή Ανθρώπινο λάθος; Η αλήθεια βρίσκεται στη μέση

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το πρόβλημα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, η συντριπτική πλειονότητα των ατυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα: Απροσεξία, οδηγοί που «παίζουν με τον χρόνο» για να προλάβουν το τρένο, ή πεζοί με ακουστικά που δεν ακούν το σήμα.

Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα της παραμέλησης των υποδομών είναι υπαρκτό και διεθνώς αναγνωρισμένο. Πολλές διαβάσεις παγκοσμίως στερούνται σύγχρονων αυτόματων συστημάτων, η ορατότητα σε ορισμένα σημεία είναι περιορισμένη λόγω κακής βλάστησης ή σχεδιασμού, ενώ οι χειροκίνητες ή αφύλακτες διαβάσεις βασίζονται αποκλειστικά στην τύχη και την προσοχή του οδηγού. Η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στη λειτουργία, τη συντήρηση και την επάρκεια της φύλαξης αυτών των σημείων είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Πώς θα φτάσουμε στο «μηδέν»: Οι λύσεις για την επόμενη μέρα

Για να μειωθούν ή και να εξαφανιστούν αυτά τα δυστυχήματα, η λύση δεν είναι μία, αλλά απαιτείται μια συνδυαστική στρατηγική «τριών αξόνων»: Τεχνολογία και Καινοτομία: Εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων ανίχνευσης εμποδίων, αυτόματων θυρών, καμερών παρακολούθησης και εργαλείων δυναμικής αξιολόγησης κινδύνου στις πιο επικίνδυνες διαβάσεις.

Αυστηροποίηση και έλεγχοι: Εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων στις διαβάσεις και επιβολή σκληρών κυρώσεων (τσουχτερά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος) σε όσους παραβιάζουν τις κατεβασμένες μπάρες.

Εκπαίδευση και Κουλτούρα: Η ενημέρωση πρέπει να ξεκινά από το σχολείο. Σε αυτό το κομμάτι, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σταθερά από το 2009 στην παγκόσμια καμπάνια ILCAD, εκπαιδεύοντας τους πολίτες να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο.

Το φετινό παγκόσμιο μήνυμα «Alert today – Safe tomorrow» μεταφράζεται στα καθ' ημάς με έναν απλό, αλλά απόλυτο κανόνα ζωής: «Κάθε φορά προσοχή! Για να είμαστε ασφαλείς». Γιατί στις ράγες του τρένου, η δεύτερη ευκαιρία σπάνια υπάρχει.

Το «Ελληνικό παράδοξο» των αριθμών

Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1.200 με 1.300 ισόπεδες διαβάσεις (ο ακριβής αριθμός αυξομειώνεται ανάλογα με τα τμήματα του δικτύου που είναι ενεργά). Το σοκαριστικό ποσοστό είναι ότι σχεδόν οι μισές (κοντά στο 40-45%) θεωρούνται «αφύλακτες» (χωρίς μπάρες ή φωτεινά σήματα) ή είναι διαβάσεις πεζών/αγροτικές που βασίζονται αποκλειστικά στη σήμανση "STOP".

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο στόχος είναι η πλήρης κατάργηση των ισόπεδων διαβάσεων και η αντικατάστασή τους από υπογείες ή υπέργειες γέφυρες. Στην Ελλάδα, η υπογειοποίηση προχωράει με ρυθμούς χελώνας.

Τι σημαίνει «Ασυντήρητη» στην ελληνική πραγματικότητα;

Όταν λέμε ασυντήρητη διάβαση στην Ελλάδα, ο κίνδυνος κρύβεται σε καθημερινά πράγματα που τα βλέπουμε όλοι:

Κακή ορατότητα: Χόρτα, κλαδιά και δέντρα που έχουν να κοπούν μήνες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να πρέπει να «βγάλει τη μούρη» του αυτοκινήτου πάνω στις ράγες για να δει αν έρχεται τρένο.

Φθαρμένο οδόστρωμα: Λακκούβες ακριβώς πάνω στο σημείο της διάβασης, που αναγκάζουν τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα στο μηδέν για να μην σπάσουν το αυτοκίνητο, αυξάνοντας τον χρόνο παραμονής τους πάνω στις γραμμές.

Τεχνικές βλάβες: Μπάρες που μένουν ανοιχτές ενώ περνάει τρένο ή, αντίθετα, μπάρες που «κολλάνε» κατεβασμένες για ώρες χωρίς να έρχεται τρένο, γεγονός που οδηγεί τους οδηγούς στην απελπισία και στη συνειδητή απόφαση να κάνουν σλάλομ ανάμεσά τους για να περάσουν.

Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι γνωστή και οι προκλήσεις στις υποδομές είναι μεγάλες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, φορείς όπως το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" επιμένουν στην εκπαίδευση. Μέχρι να αποκτήσουμε το τέλειο, πλήρως αυτοματοποιημένο δίκτυο που όλοι θέλουμε, η μόνη ασπίδα προστασίας που έχει ο Έλληνας οδηγός σήμερα είναι η δική του, απόλυτη προσοχή. Όταν η υποδομή υστερεί, ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να είναι σε διπλάσια εγρήγορση.