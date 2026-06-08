Ενεργοποίηση της σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης στο Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, μετά από 20 χρόνια

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της σύμβασης ΑΣ 713, η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2022 και περιλάμβανε την εγκατάσταση νέου συστήματος σηματοδότησης στο σύνολο της γραμμής από το ΤΧ1 Θεσσαλονίκης έως την Ειδομένη, την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, καθώς και την εγκατάσταση του συστήματος ETCS Level 1.

Με την ολοκλήρωσή του, προστίθενται περίπου 75 χιλιόμετρα σύγχρονης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη βασική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει εμπορευματικά την Ελλάδα με την Ευρώπη. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005.

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η αναβάθμιση της γραμμής προς τα βόρεια σύνορα ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας δρομολόγησης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών από το Θριάσιο προς την Ειδομένη και, προς την Ευρώπη, χωρίς να απαιτείται η υποχρεωτική παράκαμψη έως την είσοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης πριν συνεχίσουν τη διεθνή διαδρομή τους. Η νέα δυνατότητα μειώνει τον χρόνο μεταφοράς και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του βασικού εμπορευματικού διαδρόμου της χώρας.

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Η ενεργοποίηση της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, ύστερα από είκοσι χρόνια, προσθέτει 75 χιλιόμετρα σύγχρονων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η αξία του έργου, όμως, ξεπερνά τη συγκεκριμένη γραμμή. Με την ολοκλήρωση των έργων στη Θεσσαλία έως τα τέλη του καλοκαιριού, δημιουργείται ένας σύγχρονος σιδηροδρομικός διάδρομος που θα επιτρέπει απευθείας εμπορευματικά δρομολόγια από το Θριάσιο προς την Ευρώπη. Βήμα-βήμα αποκαθιστούμε κρίσιμες υποδομές και επαναφέρουμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο στον χάρτη των ευρωπαϊκών μεταφορών, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας».

Εμπορική αμαξοστοιχία / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Η επαναλειτουργία της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης στο Θεσσαλονίκη - Ειδομένη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου. Με την ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται σε λειτουργία η βασική σιδηροδρομική πύλη της χώρας προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια της κυκλοφορίας όσο και τη δυνατότητα ανάπτυξης των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών. Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια αναβάθμισης κρίσιμων υποδομών που για χρόνια παρέμεναν πίσω, ώστε το δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς φορτίων».