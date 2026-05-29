ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2026, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Απρίλιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 10,4% τον Μάρτιο του 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ:

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-0,1%) και μείωση κατά 9.887 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-0,2%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-9,9%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή "άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού", δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.960, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-1,9%) και αύξηση κατά 52.020 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (1,8%).