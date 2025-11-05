Ένα app υπόσχεται «νεότερο» εγκέφαλο σε μόλις δέκα εβδομάδες

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ωφελείται από τη συστηματική πνευματική «άσκηση». Νέα καναδική μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό JMIR Serious Games δείχνει ότι συγκεκριμένα apps μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τα νευρικά κυκλώματα που πλήττονται με την ηλικία. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα που υπόσχεται να κρατά τον εγκέφαλο «σε φόρμα» μέσα από σύντομα καθημερινά παιχνίδια και προκλήσεις. Οι ειδικοί παρακολούθησαν ηλικιωμένους για αρκετές εβδομάδες, καταγράφοντας αλλαγές στον εγκέφαλό τους.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert στη μελέτη συμμετείχαν άτομα άνω των 65 ετών χωρίς νευρολογικά προβλήματα. Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: η πρώτη χρησιμοποιούσε καθημερινά την εν λόγω εφαρμογή (BrainHQ), ενώ η δεύτερη έπαιζε ένα απλό ηλεκτρονικό παιχνίδι χωρίς ειδικές γνωστικές απαιτήσεις. Το πρόγραμμα διήρκησε δέκα εβδομάδες, με ημερήσιες συνεδρίες περίπου μισής ώρας, ώστε να προσομοιώσει μια ρεαλιστική συνήθεια για άτομα της τρίτης ηλικίας. Η αξιολόγηση έγινε με προηγμένες τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου πριν και μετά το πρόγραμμα.

Τι είναι η χολινεργική λειτουργία και γιατί έχει σημασία

Οι εθελοντές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή εμφάνισαν αυξημένη δραστηριότητα στο νευρικό σύστημα που συνδέεται με την προσοχή, τον αυτοέλεγχο και τη μνήμη. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ενίσχυση της χολινεργικής λειτουργίας σε περιοχή του εγκεφάλου κρίσιμη για τη διαχείριση πληροφοριών και την επιλογή σημαντικών ερεθισμάτων. Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτό το σύστημα φθίνει φυσιολογικά με την ηλικία, επηρεάζοντας τις νοητικές ικανότητες και την προσαρμοστικότητα του εγκεφάλου σε νέα δεδομένα. Εντυπωσιακό είναι ότι η βελτίωση αντιστοιχούσε περίπου στη φυσιολογική απώλεια που παρατηρείται μέσα σε μια δεκαετία.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοια αποτελέσματα σε ανθρώπους χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως η μελέτη ήταν μικρής κλίμακας και δεν αποδεικνύει ακόμη ότι η ενίσχυση αυτών των κυκλωμάτων οδηγεί και σε πρακτική βελτίωση της μνήμης ή της καθημερινής λειτουργικότητας. Το πιο κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν οι αλλαγές διαρκούν και αν όντως μεταφράζονται σε ουσιαστική υποστήριξη της νοητικής υγείας στο σπίτι, στην κοινωνική ζωή ή στις καθημερινές υποχρεώσεις.

Οι επιστημονικές εκτιμήσεις

Παρά τις επιφυλάξεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ιδέα ότι ο εγκέφαλος μπορεί να ενδυναμωθεί στοχευμένα, ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, δικαιώνει την άποψη πως η νοητική άσκηση μπορεί να συνδράμει επικουρικά σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θεωρητικά, η ενδυνάμωσή του θα μπορούσε να αμβλύνει συμπτώματα που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως τη δυσκολία συγκέντρωσης ή τις στιγμιαίες «αστοχίες» μνήμης. Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η υποστήριξη της γνωστικής υγείας αποτελεί κρίσιμο στόχο για μια κοινωνία που γηράσκει. Εάν τελικά αποδειχθεί ότι οι ψηφιακές ασκήσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθυστέρηση της νοητικής φθοράς, θα μπορούν να ενισχύσουν την αυτονομία των ηλικιωμένων, να μειώσουν το κόστος υγείας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.