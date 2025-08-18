Ενεργειακά ποτά και καρκίνος: Ποιο συστατικό σχετίζεται με τη λευχαιμία

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature, αναφέρεται ότι η ταυρίνη, ένα κοινό αμινοξύ στα ενεργειακά ποτά πιθανώς να εμπλέκεται σε έναν πολύ διαδεδομένο καρκίνο, τη λευχαιμία. Τα περισσότερα ενεργειακά ποτά περιέχουν ταυρίνη, ένα αμινοξύ που υπάρχει φυσικά σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά, αλλά δεν είναι δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών. Το ανθρώπινο σώμα έχει την ικανότητα να παράγει από μόνο του ταυρίνη, την οποία χρησιμοποιεί για διάφορες βασικές λειτουργίες, όπως τη ρύθμιση των υγρών και των μετάλλων, την παραγωγή ενέργειας και την απορρόφηση χολικών οξέων.

Τι έδειξε η νέα έρευνα για τη λευχαιμία και την ταυρίνη

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα ευρήματα των ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, τα καρκινικά κύτταρα της λευχαιμίας αντλούν ταυρίνη από το μυελό των οστών για να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η αντιμετώπισή τους δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο, με την κατανάλωση επιπλέον ταυρίνης μέσω των ενεργειακών ποτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ευρήματα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι η αυξημένη πρόσληψη ταυρίνης προκαλεί ή επιταχύνει τον καρκίνο, αλλά μόνο ότι τον τροφοδοτεί. Μέχρι πρόσφατα, η επιστημονική κοινότητα είχε μελετήσει κυρίως τις μεταλλάξεις του DNA, αλλά πλέον εξετάζεται σοβαρά πώς τα κύτταρα της λευχαιμίας επαναπρογραμματίζουν τον μεταβολισμό τους για να ευνοήσουν την εξάπλωση της νόσου.

Όπως γράφεται στο bgr.com, το βασικό μέλημα των επιστημόνων σήμερα είναι να βρεθούν τρόποι για να εμποδιστεί η είσοδος της ταυρίνης στα καρκινικά κύτταρα. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε πιο ασφαλή προϊόντα. Αν και δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα ενεργειακά ποτά προκαλούν καρκίνο, ωστόσο το ερώτημα παραμένει ανοιχτό και απαιτεί περαιτέρω μελέτη.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε την έκθεσή μας στην ταυρίνη

Το παρήγορο είναι ότι υπάρχουν ήδη στην αγορά προϊόντα χωρίς ταυρίνη, τα οποία είναι πιο ασφαλή, και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να διαβάσει την ετικέτα. Επιπλέον, όσοι ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή, όπως οι χορτοφάγοι και οι βίγκαν, λαμβάνουν πολύ μικρότερες ποσότητες ταυρίνης, κάτι που ενδεχομένως λειτουργεί προστατευτικά. Η κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης, ειδικά κόκκινου κρέατος, έχει ήδη συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, οπότε ο περιορισμός τους φαίνεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η εξωτερική πρόσληψη ταυρίνης επηρεάζει την εξέλιξη της λευχαιμίας. Όμως, όσο προχωρούν οι μελέτες, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε για τον ρόλο της διατροφής στη γένεση και την εξέλιξη των καρκινικών νοσημάτων.