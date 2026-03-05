Ενεργειακή κρίση: Στο τραπέζι Eurogroup και Συνόδου Κορυφής οι τιμές ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να χαράξει τη γραμμή άμυνας απέναντι στη νέα ενεργειακή αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το βασικό πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο Eurogroup της 10ης Μαρτίου και στη συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής της 19ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Παρά την ένταση στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται προς το παρόν καθησυχαστικές για την επάρκεια προμηθειών, αν και αναγνωρίζουν ότι οι τιμές ενέργειας κινούνται ήδη ανοδικά.

Προειδοποιήσεις για αυξήσεις στο φυσικό αέριο

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το ενδεχόμενο νέου κύματος αυξήσεων στην ενέργεια. Ήδη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ειδικής ομάδας εργασίας της ΕΕ για την προμήθεια φυσικού αερίου, με την Κομισιόν να προειδοποιεί τα κράτη-μέλη για πιθανές ανατιμήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, δεν καταγράφεται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού και προς το παρόν δεν εξετάζεται η ενεργοποίηση έκτακτων παρεμβάσεων.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται να «κλειδώσει» η τελική ατζέντα του Εurogroup. Η ενεργειακή κρίση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό θέμα, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητηθούν εργαλεία παρέμβασης σε περίπτωση νέας εκτόξευσης τιμών.

Ο παράγοντας Ορμούζ και οι αγορές ενέργειας

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει η διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ – ενός από τα σημαντικότερα περάσματα παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Εάν η κρίση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, οι πιέσεις στις αγορές εκτιμάται ότι θα ενταθούν.



Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αντιδράσεις των αγορών παραμένουν συγκρατημένες. Το πετρέλαιο δεν έχει παρουσιάσει δραματική άνοδο, όμως το φυσικό αέριο εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις. Η τιμή στο ολλανδικό hub TTF διαμορφώθηκε στα 49,5 ευρώ ανά MWh, σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Ελλάδα: «Ανάχωμα» οι ΑΠΕ στις αυξήσεις

Στην Ελλάδα, οι πιέσεις προς το παρόν παραμένουν περιορισμένες. Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τη μεγάλη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα λειτουργούν ως «μαξιλάρι».

Η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται περίπου στα 105 ευρώ/MWh, αν και δεν αποκλείεται νέα άνοδος τον επόμενο μήνα.

Η κυβέρνηση διατηρεί διαθέσιμη την «εργαλειοθήκη» της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, η οποία περιλαμβάνει:

επιδοτήσεις τύπου pass

αυστηρούς ελέγχους για φαινόμενα αισχροκέρδειας

στενή παρακολούθηση των ενεργειακών αποθεμάτων

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών.

Στο τραπέζι αλλαγές στην τιμολόγηση της ενέργειας

Η ενεργειακή ακρίβεια βρίσκεται πλέον στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων που επικαλείται το Bloomberg, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολική επανεξέταση του τρόπου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά.

Στόχος είναι να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος που πιέζει τη βιομηχανία, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή παραγωγή δέχεται ισχυρό ανταγωνισμό από την Κίνα και τις ΗΠΑ, όπου οι τιμές ενέργειας είναι χαμηλότερες.



Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τη γεωπολιτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, η οποία ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.



Στην Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναθεώρηση και στο σύστημα ρύπων ETS

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί η αστάθεια του μηχανισμού και η επίδρασή του στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας ταυτόχρονα τον βασικό του ρόλο στην ενίσχυση των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει τις σχετικές προτάσεις αναθεώρησης μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους.