Ενεργειακή κρίση: «Παράθυρο» Παπασταύρου για μέτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης αφήνει η κυβέρνηση σε περίπτωση που η ενεργειακή κρίση επιμείνει, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το πρωί της Τετάρτης μιλώντας στο Mega.

Όπως ξεκαθάρισε, προς το παρόν δεν έχει προκύψει ανάγκη για παρεμβάσεις, καθώς η κατάσταση στην αγορά ενέργειας παρακολουθείται στενά και οι τιμές παραμένουν υπό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, ορισμένοι παράγοντες λειτουργούν αυτή την περίοδο κατευναστικά για την αγορά. Η μειωμένη ζήτηση λόγω του ήπιου καιρού, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η συμβολή των υδροηλεκτρικών μονάδων συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2025 η παραγωγή από υδροηλεκτρικά κάλυψε περίπου το 2% της συνολικής ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που –όπως υπογράμμισε– δείχνει πως το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα της χώρας λειτουργεί ως «ανάχωμα» στις αυξήσεις τιμών.

Ωστόσο, ο υπουργός επισήμανε ότι η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως ανέφερε, η διεθνής αγορά ενέργειας παραμένει ευάλωτη και για τον μήνα Μάρτιοαναμένεται να λείψουν περίπου 90 φορτία από την παγκόσμια αγορά. Παρά τις πιέσεις αυτές, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη μεριμνήσει εγκαίρως για την ενεργειακή της επάρκεια.

«Υπάρχουν τα εργαλεία για στήριξη»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων, ο Σταύρος Παπασταύρου υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί αλλεπάλληλες κρίσεις, από την πανδημία έως την ενεργειακή αναταραχή που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως είπε, η εμπειρία αυτή δείχνει ότι υπάρχουν τα εργαλεία για τη στήριξη της κοινωνίας όταν αυτό χρειαστεί.

Παράλληλα τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον προκύψει ανάγκη.

«Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε ότι οι εταιρείες ενέργειας και τα διυλιστήρια έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών, αποφεύγοντας φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Στη Βουλή οι συμβάσεις για υδρογονάνθρακες

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις συμβάσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων,οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν άμεσα στη Βουλή.



Όπως είπε, η διαδικασία για τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy ξεκινά αύριο στην αρμόδια επιτροπή και αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη Πέμπτη με την ψήφιση στην Ολομέλεια.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή μεγάλων διεθνών εταιρειών σε έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.



Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι, στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενεργειακή ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό παράγοντα τόσο για την εθνική ασφάλεια όσο και για τη σταθερότητα της οικονομίας.



«Στη Βουλή θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με σαφήνεια και νομική ακρίβεια για το πώς αυτή η συμφωνία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε η χώρα μας έως το 2032 να εξελιχθεί σε παραγωγό φυσικού αερίου και να διευρύνει το ενεργειακό της μείγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.