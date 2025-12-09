Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Ισόβια στο φυσικό αυτουργό και 9 χρόνια κάθειρξη στον συνεργό

Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη με ψήφους 6-1 τόσο για τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όσο και για το φερόμενο ως συνεργό.

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια συν 6 έτη στον 45χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη. Στον 48χρονο που καταδικάστηκε ως συνεργός επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Και για τους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης,

προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρολος του μεσίτη της Μυκόνου και ενός λογιστή.

Υπενθυμίζεται ότι την ενοχή των δύο κατηγορουμένων είχε προτείνει και η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε πως κατά την εκτίμησή της έχει αποδειχτεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι τέλεσαν τα αδικήματα που τους αποδίδονται. Παράλληλα, ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος του μεσίτη στη Μύκονο ο οποίος έχει αναφερθεί από μάρτυρες στην υπόθεση πως είχε εμπλοκή.

Για «ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων» έκανε λόγο η εισαγγελική λειτουργός, μιλώντας για «ατράνταχτες αποδείξεις»

Μάλιστα σημείωσε ότι «το πλήθος των πυροβολισμών με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία».

