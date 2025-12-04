Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Απολογήθηκε και ο φερόμενος ως συνεργός - «Ένα θέλημα έκανα»

Απολογήθηκε και ο φερόμενος ως συνεργός στη δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που στη συνέχεια παρέδωσε στον εκτελεστή του τοπογράφου, πρώτο κατηγορούμενο στη δίκη.

«Εγώ δεν έχω εμπλοκή, ένα θέλημα έκανα», είπε σήμερα ο ίδιος στην απολογία του στο δικαστήριο και υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο 48χρονος ανέφερε πως είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενό το φερόμενο ως εκτελεστή του τοπογράφου στις φυλακές και στη συνέχεια είχαν και επαγγελματική συνεργασία. Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε στη συνεχεία από τη πρόεδρο για την αγορά του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του τοπογράφου.

«Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π.... (πρόκειται για τον λογιστή του ο οποίος δεν κατηγορείται για την υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», υποστήριξε.

Πρόεδρος: Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία....

Κατηγορούμενος: Εγώ μεροκάματο έκανα πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε.

«Να βρείτε τα βίντεο από το κινητό μου»

Νωρίτερα με την έναρξη της δίκης το λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώτος κατηγορούμενος φερόμενος ως εκτελεστής. «Θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον κόσμο αυτό της νύχτα που γνώρισα μέσα στις φυλακές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως για ένα μαγαζί αδελφός τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Επίσης θα ήθελα να επανέλθω και να πω κάτι για το κινητό μου. Είχε μέσα βίντεο από το Μιλάνο και την Κρήτη που ήμουν σε ένα γάμο και πυροβόλησα μπαλωθιές με το αριστερό μου χέρι. Που είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει», είπε συμπληρωματικά ο 45χρονος, ο οποίος απολογήθηκε χθες στο δικαστήριο και αρνήθηκε την εμπλοκή του στη δολοφονία του τοπογράφου.



Πρόεδρος: Τι να δούμε κύριε τις βόλτες σας στο Μιλάνο;

Κατηγορούμενος: Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι. Επίσης να σας φέρουν το καταγραφικό από την οδό Μπακοπούλου για να φανεί ότι εγώ δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα το πιθανότερο με την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.