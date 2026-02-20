Ένοχος ο Αυστριακός ορειβάτης που εγκατέλειψε την φίλη του στο βουνό και πέθανε από υποθερμία

Ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο της φίλης του από υποθερμία στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας, το 2025, κρίθηκε ένας Αυστριακός ορειβάτης.



Ο άνδρας καταδικάστηκε, σύμφωνα με τους αυστριακούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, σε πεντάμηνη αναστολή και πρόστιμο 9.600 ευρώ (8.400 λίρες).



Η φίλη του, Κέρστιν, πέθανε από υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας αναρριχητικής εκδρομής στο βουνό Grossglockner τον Ιανουάριο του 2025. Σε δήλωση που έστειλε στο BBC, το δικαστήριο ανέφερε ότι έλαβε υπόψη το καθαρό ποινικό μητρώο του ορειβάτη και την απώλεια ενός προσώπου που του ήταν κοντά «ως ελαφρυντικούς παράγοντες». Ανέφερε επίσης ότι έλαβε υπόψη «τη δημόσια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ήταν επιβαρυντική για τον κατηγορούμενο».



Ο δικαστής, Νόρμπερτ Χόφερ, ο οποίος είναι και ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης και συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης βουνού και ελικοπτέρων στο Τιρόλο, δήλωσε ότι ο ορειβάτης ήταν εξαιρετικός, αλλά ότι η φίλη του υστερούσε κατά πολύ όσον αφορά τις ορειβατικές της ικανότητες. Σημείωσε, δε, ότι το ζευγάρι θα έπρεπε να είχε επιστρέψει, καθώς η Κέρστιν δεν είχε αρκετή εμπειρία σε χειμερινές συνθήκες.



Το δικαστήριο άκουσε επίσης την Άντρεα Β., πρώην φίλη του κατηγορουμένου, η οποία περιέγραψε πώς την είχε αφήσει μόνη της σε μια προηγούμενη εκδρομή στο Grossglockner το 2023. Είπε ότι έκλαιγε και ούρλιαζε όταν ξαφνικά εκείνος εξαφανίστηκε, προχωρώντας μπροστά και αφήνοντάς την πίσω.

Η στιγμή που εντοπίστηκε η σορός της Κέρστιν

Σύμφωνα με αναφορές στα αυστριακά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο άκουσε πώς η ομάδα διάσωσης βρήκε το σώμα της Κέρστιν κρεμασμένο ανάποδα από μια βραχώδη επιφάνεια.



«Μας εξέπληξε το γεγονός ότι παρέμεινε σε αυτή τη θέση», είπε ένας από τους διασώστες στο δικαστήριο. Αν ο άνεμος ήταν πιο δυνατός, «θα είχε πέσει από τη νότια πλευρά».



Η εισαγγελία ανέφερε ότι υπήρχαν ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα έως 74 χλμ/ώρα (45 μίλια/ώρα) και ότι η θερμοκρασία ήταν -8 °C, με θερμοκρασία αίσθησης -20 °C.



Υποστήριξαν ότι, ως ο πιο έμπειρος ορειβάτης, ήταν «ο υπεύθυνος οδηγός της εκδρομής». Ανέφεραν ότι δεν γύρισε πίσω ούτε κάλεσε βοήθεια εγκαίρως για να βοηθήσει τη φίλη του.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος. Είπε στο δικαστήριο ότι λυπάται βαθιά και ότι αγαπούσε τη φίλη του, η οποία ήταν πολύ αθλητική και ότι είχαν σχεδιάσει το ταξίδι μαζί.

