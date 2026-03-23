Ένταση στο Σύνταγμα: Απεργοί οδηγοί ταξί πήγαν να λιντσάρουν «απεργοσπάστες» - Δείτε βίντεο

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) στην απεργιακή κινητοποίηση των οδηγών ταξί στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν διαμαρτυρόμενοι στην ψήφιση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Την οργή των διαδηλωτών προκάλεσαν συνάδελφοί τους οι οποίοι εμφανίστηκαν να κινούνται επί της Λεωφόρου Αμαλίας. Οι συγκεντρωμένοι οδηγοί κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους κατηγορώντας τους για «απεργοσπασία».

Οι απεργοί επιτέθηκαν λεκτικά στους οδηγούς, χτυπούσαν με τα χέρια τους τα ταξί ενώ προς τα οχήματα εκτοξεύτηκαν και κάποια αντικείμενα.

Τελικά, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.