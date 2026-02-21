Ενθουσιασμός αλλά και μυστήριο για το νέο άγαλμα moai που εμφανίστηκε στο Νησί του Πάσχα

Ένα νέο άγαλμα moai ανακαλύφθηκε πριν τρία περίπου χρόνια στο Νησί του Πάσχα (που οι ντόπιοι ονομάζουν Rapa Nui), προκαλώντας την απορία των επιστημόνων.



Η εμφάνιση του αγάλματος ήταν έκπληξη για τους αρχαιολόγους, επειδή βρέθηκε στον αποξηραμένο βυθό μιας λίμνης σε περιοχή ηφαιστείου -μια ζώνη που θεωρούνταν ότι είχε ερευνηθεί πλήρως. Για την ανακάλυψη αυτή είχε μιλήσει στο Good Morning America o Τέρι Χαντ, καθηγητής Αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα εκφράζοντας τον ενθουσιασμό των επιστημόνων αλλά και τους προβληματισμούς τους.



«Αυτό το μοάι βρίσκεται στο κέντρο μιας λιμνοθάλασσας που άρχισε να στεγνώνει το 2018», είχε δηλώσει τότε, με την αποκάλυψη της ανακάλυψης ντόπιος επιτελής στην περιοχή προσθέτοντας: «Το ενδιαφέρον είναι ότι, τουλάχιστον για τα τελευταία 200 ή 300 χρόνια, η λιμνοθάλασσα είχε βάθος τρία μέτρα, που σημαίνει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να έχει αφήσει τα μοάι εκεί την περίοδο αυτή».



Το άγαλμα αυτό είναι μικρότερο από τα περισσότερα moai που έχουν βρεθεί και καταγραφεί και αριθμούν περίπου 1.000. Το ύψος του είναι 1,6 μέτρα, πολύ μικρότερο δηλαδή από τα υπόλοιπα.



Η ανακάλυψη αυτή ενδέχεται να δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα τέτοια αγάλματα σε σημεία του νησιού που σιγά σιγά φέρνει στο φως κλιματική αλλαγή.



Αυτή ήταν η πρώτη ανακάλυψη τέτοιου είδους μέσα σε αποξηραμένη λίμνη.



Οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχουν πάνω από 1.000 αγάλματα μοάι στο νησί. Αυτά τα αγάλματα κατασκευάστηκαν από τον λαό Rapa Nui από μια πέτρα από τέφρα και σκόνη και αντιπροσωπεύουν συνήθως σημαντικούς ανθρώπους -όπως αρχηγούς φυλών ή άλλους προγόνους τους.



Το μεγαλύτερο όλων μοάι ζυγίζει 86 τόνους και έχει ύψος 10 μέτρα, ωστόσο το περισσότερα έχουν το μισό του μεγέθους αυτού. Τα σκάλιζαν τεχνίτες, το καθένα ήταν ξεχωριστό και η τελευταία πινελιά ήταν τα μάτια τους. Τα σκάλιζαν ή έβαζαν έξτρα πέτρες, μόνο όταν αποφασιζόταν το πού θα τοποθετηθεί το άγαλμα.



Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η ανακάλυψη του 2023 δείχνει πόσα πράγματα ακόμα δεν έχουν εξερευνηθεί ή κατανοηθεί πλήρως στο αρχαιολογικό πλούτο του Nησιού του Πάσχα.