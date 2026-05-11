Εντολή Κιμ να πατηθεί το κουμπί των πυρηνικών σε περίπτωση που δολοφονηθεί

Σε μια σημαντική αναθεώρηση του συνταγματικού της νόμου, η Βόρεια Κορέα έδωσε επίσημα εντολή στον στρατό της να εξαπολύσει πυρηνικό πλήγμα ως αντίποινα σε περίπτωση που ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δολοφονηθεί από ξένες δυνάμεις.

Η τροπολογία παρουσιάστηκε κατά την εναρκτήρια σύνοδο της 15ης Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, η οποία συγκλήθηκε στις 22 Μαρτίου στην Πιονγιάνγκ.

Οι λεπτομέρειες επιβεβαιώθηκαν σε ενημέρωση που δόθηκε σε ανώτερα μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας την Πέμπτη.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας συνταγματικής οδηγίας είναι το αναθεωρημένο Άρθρο 3 του νόμου περί πυρηνικής πολιτικής της Βόρειας Κορέας, το οποίο ορίζει ότι σε περίπτωση που «το σύστημα διοίκησης και ελέγχου που διέπει τις πυρηνικές δυνάμεις του κράτους τεθεί σε κίνδυνο από επιθέσεις εχθρικών δυνάμεων, θα ξεκινήσει αυτόματα και χωρίς καθυστέρηση πυρηνική επίθεση».

Η ενημερωμένη διάταξη αναφέρει: «Εάν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών δυνάμεων του κράτους τεθεί σε κίνδυνο από επιθέσεις εχθρικών δυνάμεων... θα εξαπολυθεί αυτόματα και αμέσως πυρηνική επίθεση ». Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διατηρεί την άμεση διοίκηση του πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά οι νέες διατάξεις ορίζουν πλέον επίσημα πώς θα εκτελούνται αντίποινα σε περίπτωση που η ηγεσία αδυνατεί ή εξουδετερωθεί.

Ποιος μπορεί να θέλει να δολοφονήσει τον Κιμ;

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Αντρέι Λάνκοφ, ιστορικός και ειδικός διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κουκμίν στη Σεούλ, τόνισε ότι ενώ αυτή μπορεί να ήταν μια υποκείμενη πολιτική στο παρελθόν, η κατοχύρωσή της στο σύνταγμα της προσδίδει ανανεωμένη σημασία.

«Η νέα συνταγματική τροποποίηση υποδηλώνει μια επικριτική στάση από τον στρατό της Βόρειας Κορέας, ενισχύοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση στο έθνος θα θεωρηθεί ως υπαρξιακή απειλή. Ως εκ τούτου, οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την έναρξη μιας πυρηνικής επίθεσης ως αντίποινα θα ένιωθαν υποχρεωμένοι να την εκτελέσουν» προσθέτει ο καθηγητής.

«Δεν βλέπω καμία πιθανότητα επίθεσης από τη Νότια Κορέα, επομένως οποιαδήποτε αντίποινα θα στοχεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Λάνκοφ.

Ο Κιμ είναι γνωστό ότι τρέφει έντονες ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια, αποφεύγει εντελώς τις πτήσεις και συνήθως ταξιδεύει με ένα βαριά θωρακισμένο τρένο. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος του είναι οι δορυφορικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπίσουν την τοποθεσία του για μια ακριβή επίθεση.