Ένα αυτόματο τουφέκι επέλεξε να δωρίσει ο πρόεδρος της Λευκορωσίας στον Βορειοκορεάτη ομόλογό του Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά μέσα της Λευκορωσίας δείχνουν τον Αλεξάντρ Λουκασένκο να προσφέρει στον Κιμ το όπλο. Ο Κιμ τον ευχαρίστησε και αμέσως μόλις το παρέλαβε, άρχισε να το επεξεργάζεται ενώ στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας ότι ίσως το χρειαστεί «σε περίπτωση που εμφανιστούν εχθροί».

«Ακριβώς», απάντησε ο Λουκασένκο, προσθέτοντας «σε περίπτωση που εμφανιστούν εχθροί», προκαλώντας το γέλιο του Κιμ.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συνθήκη «φιλίας και συνεργασίας», με τον Κιμ να επιφυλάσσει θερμή υποδοχή στον Λουκασένκο και να δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις «εισέρχονται σε μια νέα φάση».

Στο ίδιο βίντεο, ο Κιμ φαίνεται να προσφέρει στον Λουκασένκο ένα μεγάλο ψηφιδωτό βάζο με το πορτρέτο του, εξηγώντας ότι για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περίπου 30 κοχύλια.

Τόσο η Λευκορωσία όσο και η Βόρεια Κορέα έχουν ευθυγραμμιστεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τη διαμόρφωση ενός «πολυπολικού κόσμου» και την αμφισβήτηση της δυτικής ηγεμονίας.

March 26, 2026

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι οι μεγάλες δυνάμεις «αγνοούν και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», ασκώντας έμμεση κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Κιμ τόνισε ότι η Βόρεια Κορέα αντιτίθεται στην «παράνομη πίεση της Δύσης» προς τη Λευκορωσία.

Πέρα από τη συνθήκη φιλίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς, από τη γεωργία έως την ενημέρωση, σύμφωνα με τα λευκορωσικά κρατικά μέσα. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Κιμ να συνοδεύει προσωπικά τον Λουκασένκο στο αεροδρόμιο για έναν «θερμό αποχαιρετισμό».