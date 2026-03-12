Ετοιμοπόλεμη η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν: Πυροβολεί με πιστόλι μαζί με τον πατέρα της

Ενώ οι φήμες που θέλουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να προετοιμάζει την έφηβη κόρη του για διάδοχό του στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας οργιάζουν, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους γίνονται όλο και πιο συχνές. Αυτή τη φορά, πατέρας και κόρη επισκέφθηκαν για επιθεώρηση ένα μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών, που κατασκευάζει πιστόλια και ελαφρά όπλα νέου τύπου, όπου και πραγματοποίησαν διάφορες δοκιμές.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της έφηβης κόρης του Κιμ Γιουνγκ Ουν, Κιμ Τζου Ε, να πυροβολεί σε ένα εσωτερικό σκοπευτήριο, ενώ από την κάννη του όπλου φαίνονται να ξεπηδούν φλόγες.

Reuters

Άλλες εικόνες καταγράφουν τη νεαρή να συνοδεύει τον πατέρα της κατά την επίσκεψή του σε «μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών» που παράγει νέου τύπου πιστόλια και άλλα «φορητά ελαφρά όπλα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Reuters, κατά την επίσκεψη, ο Κιμ επέβλεψε την παραγωγή όπλων και ζήτησε τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας, σύμφωνα με το KCNA. Το εργοστάσιο «διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας του στρατού», δήλωσε ο Κιμ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο.

Ο Κιμ, ο οποίος συχνά επιδιώκει να αναδείξει τη στρατιωτική ισχύ του πυρηνικά εξοπλισμένου κράτους, εμφανίστηκε πρόσφατα και πάλι με την κόρη του να επιβλέπει τη δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου cruise σε ένα νεοκαθελκυσμένο αντιτορπιλικό.

Η κόρη του Κιμ, γνωστή ως Τζου Ε, τον συνόδευσε κατά την επίσκεψη στο εργοστάσιο πυρομαχικών, όπως έδειξαν οι φωτογραφίες των κρατικών μέσων. Οι δυο τους φορούσαν μαύρα δερμάτινα μπουφάν, με την Τζου Ε να συμμετέχει μάλιστα σε άσκηση σκοποβολής μαζί με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Υπάρχουν εικασίες ότι η Τζου Ε προετοιμάζεται ως ενδεχόμενη διάδοχος της ηγεσίας. Τον περασμένο μήνα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότια Κορέα ενημέρωσε βουλευτές ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η κόρη του Κιμ συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών, γεγονός που δείχνει ότι «βρίσκεται στο στάδιο της εσωτερικής ανακήρυξής της ως διαδόχου».