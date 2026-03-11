Η 13χρονη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε με τον πατέρα της εκτόξευση πυραύλων

Την επίβλεψη δοκιμής πυραύλων τύπου κρουζ παρακολούθησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αν και η ημερομηνία δεν έχει γίνει γνωστή, το ενδιαφέρον τράβηξε για ακόμη μια φορά η 13χρονη κόρη του η οποία βρέθηκε ξανά στο πλευρό του πατέρα της και επίβλεψε τις δοκιμές μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η έφηβη διάδοχος του Κιμ Γιον Ουκν χρίστηκε πριν από μερικές ημέρες επικεφαλής του Γραφείου Πυραύλων από τον ίδιο.

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) ανέφερε την Τετάρτη ότι ο Κιμ εκτέλεσε την εκτόξευση εξ αποστάσεως για να δοκιμάσει τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου σε σενάρια πολέμου και να προετοιμάσει το πλήρωμα του πλοίου για άμεση ένταξη στο ναυτικό.

Η δοκιμή είχε επίσης στόχο να επιδείξει τη «πυρηνική αποφασιστικότητα» της Πιονγιάνγκ, πρόσθεσε το KCNA. Αυτό προκύπτει εν μέσω αυξημένης διεθνούς παρακολούθησης των πυρηνικών δυνατοτήτων, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Σύμφωνα με το KCNA, πολλοί πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν με γρήγορη διαδοχή από τον καταδρομικό No. 51 Choe Hyon κοντά στην ακτή του Ναμφο, διανύοντας «διαδρομές πτήσης πάνω από τη Δυτική Θάλασσα της Κορέας για χρονικό διάστημα μεταξύ 10.116 και 10.138 δευτερολέπτων» πριν πλήξουν νησιωτικούς στόχους.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε πλάνα από τη δοκιμή, όπου φαίνεται ότι το πλοίο εκτόξευσε έξι πυραύλους σε γρήγορη διαδοχή προς δυτική κατεύθυνση από ένα κατακόρυφο σύστημα εκτόξευσης (VLS) στην πρύμνη. Στην προηγούμενη δοκιμή στις 4 Μαρτίου, το πλοίο είχε εκτοξεύσει πέντε πυραύλους από το ίδιο σύστημα.

North Korean leader Kim Jong Un oversaw the test launch of strategic cruise missiles from a new 5,000-ton naval destroyer, the country's state media said pic.twitter.com/MxOl4mDNjV — Reuters (@Reuters) March 11, 2026

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επικοινώνησε με το πλοίο τηλεφωνικά και παρακολούθησε «μέσω βίντεο-σύνδεσης» από μια άγνωστη αλλά απομακρυσμένη εσωτερική τοποθεσία, «επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του εθνικού ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης στρατηγικών όπλων».

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση ότι η αξιοπιστία του εθνικού ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης στρατηγικών όπλων και η υπεροχή του ολοκληρωμένου συστήματος μάχης του πλοίου επιβεβαιώθηκαν», ανέφερε το KCNA την Τετάρτη.

Δοκιμή στρατηγικού πυραύλου κρουζ στη Βόρεια Κορέα / Reuters

«Τα στοιχεία της ικανότητας αποτροπής του πολέμου μας ενσωματώνονται πλέον συνεχώς και αποτελεσματικά, και με επιταχυνόμενο ρυθμό, σε ένα υψηλά εξελιγμένο επιχειρησιακό σύστημα», δήλωσε ο Κιμ μετά τη δοκιμή, προσθέτοντας ότι η «κρατική πυρηνική δύναμη έχει περάσει σε ένα πολυδιάστατο επιχειρησιακό στάδιο».