Εκλογές στη Βόρεια Κορέα (!): Νίκη του Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93% - «Βρείτε το 0,07%»

Με το συντριπτικό ποσοστό 99,3%, επαναβεβαίωσε, όπως αναμενόταν, την παντοδυναμία του στη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο ίδιος εθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση έφτασε στο... απόλυτο 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.



Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό. Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχο του στη χώρα.

Reuters

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αναλυτές εκτιμούν ότι η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου E.

Πάρτι στο Χ

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως η πλατφόρμα Χ γέμισε με ειρωνικά σχόλια τόσο για την ίδια την «εκλογική διαδικασία» όσο και για εκείνο το 0,07% που δεν στήριξε τον Κιμ... Πολλοί ήταν αυτοί που έγραφαν τη φράση «βρείτε το 0,07%», κάνοντας το συγκεκριμένο στοιχείο viral!