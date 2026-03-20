Η 13χρονη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν οδήγησε τανκ σε στρατιωτική άσκηση

Στην πιο πρόσφατη κοινή δημόσια εμφάνισή τους, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και η έφηβη κόρη του οδήγησαν μαζί ένα άρμα μάχης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στην Πιονγιάνγκ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, Korean Central News Agency, ανέφερε ότι ο Κιμ επέβλεψε στρατιωτικές ασκήσεις την Πέμπτη, στις οποίες συμμετείχαν μονάδες αρμάτων μάχης και πεζικού, τονίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης των πολεμικών προετοιμασιών.

Στις φωτογραφίες, ο Κιμ και η κόρη του εμφανίζονται να φορούν μαύρα δερμάτινα μπουφάν και να επιβαίνουν σε ένα άρμα μάχης μαζί με στρατιώτες.

Εκπαιδεύοντας τη διάδοχό του

Την προηγούμενη εβδομάδα, πατέρας και κόρη επισκέφθηκαν εργοστάσιο πυρομαχικών, όπου πυροβόλησαν με πιστόλια, ενώ παρακολούθησαν και δοκιμές πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων. Τον Σεπτέμβριο, η Τζου Αε είχε συνοδεύσει τον Κιμ στο Πεκίνο, ενώ κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς εμφανίστηκε να τον φιλά στο μάγουλο.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτίμησε πρόσφατα ότι ο Κιμ ίσως βρίσκεται κοντά στο να την ορίσει διάδοχό του. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί διαφωνούν, επισημαίνοντας τη νεαρή ηλικία του ίδιου του Κιμ και την έντονα ανδροκρατούμενη δομή εξουσίας στη Βόρεια Κορέα.

Οι στρατιωτικές αυτές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα διεξήγαγαν τις ετήσιες κοινές ασκήσεις τους, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί πρόβα εισβολής. Οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν την 11ήμερη άσκηση σε προσομοιωμένο περιβάλλον την Πέμπτη, συνεχίζοντας παράλληλα τις ασκήσεις πεδίου.