Την έφηβη κόρη του έχρισε ως διάδοχό του ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η Κιμ Τζου Άε

Ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Κιμ Γιονγκ Ουν να χρίσει ως διάδοχό του την κόρη του Κιμ Τζου Άε, σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία όπως είναι αυτή της Βόρειας Κορέας, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος είναι ακόμη νέος και υγιής, ενώ η κόρη του είναι μόλις 13 ετών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε βουλευτές την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέλεξε την κόρη του ως διάδοχό του στην εξουσία.



Λίγα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Άε, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει φωτογραφηθεί δίπλα στον πατέρα της σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως μια επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο - το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.



Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι προκειμένου να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, έλαβε υπόψη «μια σειρά από γεγονότα», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο έντονης δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις.

Δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά εάν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος του Βορρά αργότερα αυτόν τον μήνα - το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.



Στο Κογκρέσο του κόμματος αναμένεται η Πιονγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με προτεραιότητες όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.



Την Πέμπτη (12/02), ο νομοθέτης Λι Σέονγκ-Κουέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Κιμ Τζου Άε, η οποία προηγουμένως είχε περιγραφεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως «εκπαιδευόμενη» για να γίνει διάδοχος, βρισκόταν πλέον στο στάδιο του «ορισμένου διαδόχου».

«Καθώς η Κιμ Τζου Άε έχει κάνει αισθητή την παρουσία της σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επετείου ίδρυσης του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού και της επίσκεψής της στο Kumsusan Palace of the Sun, και έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι εκφράζει τη γνώμη της για ορισμένες κρατικές πολιτικές, το NIS πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του ορισμού της ως διαδόχου», δήλωσε ο Λι.



Ποια είναι η Κιμ Τζου Άε



Η Κιμ Τζου Άε είναι το μόνο γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ούτε προβληθεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Η είδηση για την ύπαρξη της Κιμ Τζου Άε έγινε γνωστή για πρώτη φορά από μια απίθανη πηγή: τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κρατούσε στην αγκαλιά του το μωρό» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βόρεια Κορέα.



Η Κιμ Τζου Άε, η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ετών, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022. Την είδαν να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας κρατώντας το χέρι του πατέρα της.



Έκτοτε, έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αμβλύνοντας την εικόνα του πατέρα της ως αδίστακτου δικτάτορα. Τον συνόδευσε στο Πεκίνο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κίνα, όπου εθεάθη να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.



KCNA via REUTERS

Εμφανίζεται να έχει μακριά μαλλιά, κάτι που απαγορεύεται για τους συνομηλίκους της και να φοράει ρούχα επώνυμων σχεδιαστών, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της.



Ένας άλλος νομοθέτης, ο Παρκ Σουν-Γουόν, δήλωσε ότι ο ρόλος που ανέλαβε η Κιμ Τζου Άε κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων υποδηλώνει ότι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως η de facto δεύτερη τη τάξει στην ηγεσία της χώρας.



Η βορειοκορεατική εξουσία είχε μεταβιβαστεί στις τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ και πιστεύεται ευρέως ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει τον θρόνο στην Κιμ Τζου Άε.



Τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζεται να είναι ψηλότερη από τον πατέρα της και να περπατάει δίπλα του, αντί να τον ακολουθεί.

Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης πιστεύεται ότι έχουν μεγάλο συμβολικό βάρος, είναι σπάνιο άτομα εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν να βρίσκονται εξίσου εμφανώς στο πλάνο.



Αν και η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει πλέον ότι η Κιμ Τζου Άε είναι η ορισμένη διάδοχος, αυτό εξακολουθεί να εγείρει ερωτήματα, σύμφωνα με το BBC.



Είναι αινιγματικό το γιατί η Κιμ Τζου Άε, μια κόρη, θα επιλεγόταν ως διάδοχος αντί για έναν μεγαλύτερο γιο στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.



Πολλοί αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγηθεί της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο, αναφερόμενοι στους εδραιωμένους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων της χώρας. Αλλά η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν - η Κιμ Γιο Γιονγκ - προσφέρει ένα προηγούμενο για την γυναικεία εξουσία στο καθεστώς.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατέχει επί του παρόντος ανώτερη θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και φέρεται να έχει επιρροή στον αδελφό της.



Ωστόσο, αποτελεί επίσης μυστήριο το γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ένα 13χρονο παιδί ως κληρονόμο του.



Δεν είναι σαφές ποιες αλλαγές μπορεί να φέρει η διαδοχή στη Βόρεια Κορέα.



Πολλοί Βορειοκορεάτες ήλπιζαν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ένας νεαρός άνδρας με δυτική παιδεία, θα άνοιγε τη χώρα τους προς τα έξω όταν θα διαδεχόταν τον πατέρα του.



Ωστόσο, μια τέτοια προσδοκία δεν εκπληρώθηκε.