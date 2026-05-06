Εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση Ελλάδας-Γαλλίας: Επίδειξη ισχύος στη Πάχη Μεγάρων

Εντυπωσιακή επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας Ελλάδας και Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε στην Πάχη Μεγάρων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, καθώς και ο Γάλλος ομόλογός του, Στρατηγός Fabien Mandon, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίδειξη περιλάμβανε συνδυασμένες επιχειρήσεις ξηράς, αέρα και θάλασσας, με τη συμμετοχή μονάδων ειδικών δυνάμεων και σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Τα σενάρια που παρουσιάστηκαν εστίασαν σε ταχεία αντίδραση, διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων ΕΔ - ΔΕΕ στην περιοχή Πάχης Μεγάρων, παρουσία του Αρχηγού #ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Γάλλου ομολόγου του General Fabien Mandon, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα#HNDGS #ΕΔ@Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR… pic.twitter.com/XOEOSJEzGn — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) May 6, 2026

Η παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας των δύο χωρών υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας.