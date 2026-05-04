Εντυπωσιακή παρουσία της Ελλάδας στο «ORION 26»: Leopard και Marder σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης

Την ικανότητα της Ελλάδας να αναπτύσσει χερσαίες δυνάμεις εκτός συνόρων και να συμμετέχει ενεργά σε πολυεθνικές επιχειρησιακές δομές ανέδειξε η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στη μεγάλη πολυεθνική άσκηση «ORION 26» που ολοκληρώνεται στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ουλαμός αρμάτων Leopard και μηχανοκίνητος λόχος Πεζικού με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder από Μονάδες του Έβρου συμμετείχαν σε κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες μαζί με δυνάμεις άλλων κρατών, με στόχο τον συντονισμό και την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, οι ελληνικές μονάδες εκτέλεσαν επιθετικές ενέργειες, επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον και αποστολές αναγνώρισης, στο πλαίσιο των σεναρίων της άσκησης.

📣 DAY 6–8 | ORION 26 🇬🇷🇫🇷



🔥 Operations intensify as Hellenic Army units conduct offensive operations, urban warfare, and reconnaissance missions.



🤝 Interoperability with allied forces remains key in executing demanding, realistic scenarios.#ORION26 #HellenicArmy #France pic.twitter.com/WmP0dMxyrI — Γενικό Επιτελείο Στρατού-Hellenic Army Gen. Staff (@HAspokesman) May 4, 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία, η οποία θεωρείται καθοριστική για τον συντονισμό και την εκτέλεση κοινών αποστολών, ενώ η διαλειτουργικότητα αποτέλεσε βασικό στοιχείο, με Έλληνες αξιωματικούς να ενσωματώνονται σε γαλλικά επιτελεία και να λειτουργούν με κοινά συστήματα διοίκησης σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η μεταφορά των ελληνικών δυνάμεων στη Γαλλία αποτέλεσε σύνθετο εγχείρημα στρατιωτικής κινητικότητας, με χρήση σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω Βαλκανίων και Κεντρικής Ευρώπης σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων, μια επιχείρηση που ανέδειξε την αυξανόμενη σημασία της στρατηγικής κινητικότητας στο ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η μεγαλύτερη γαλλική άσκηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Η «ORION 26» αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Γαλλίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο την προετοιμασία για συγκρούσεις υψηλής έντασης σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 12.500 στρατιωτών από 24 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και η Ισπανία. Στο επιχειρησιακό σκέλος συμμετείχαν 25 πολεμικά πλοία, περισσότερα από 140 αεροσκάφη και πάνω από 1.200 μη επανδρωμένα συστήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αντιμετώπιση απειλών από drones, καθώς και στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.