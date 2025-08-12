ΕΟΦ: Ανακαλούνται συμπληρώματα διατροφής για το άγχος και την αύξηση της τεστοστερόνης

Με απόφασή του ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την επιστροφή των συμπληρωμάτων διατροφής «TERRANOVA FERMENTED ASHWAGANDHA» και «TERRANOVA B-COMPLEX με Βιταμίνη C», καθώς αποδείχθηκε πως περιέχουν αλλεργιογόνο συστατικό που δεν είναι δηλωμένο.

Όπως αναφέρεται, τα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν –χωρίς να έχει δηλωθεί- φυστίκια, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα.

Πρόκειται για τα:



-TERRANOVA FERMENTED ASHWAGANDHA με αριθμό παρτίδας 2400881 και ημερομηνία λήξης 05/2028

-TERRANOVA B-COMPLEX με Βιταμίνη C με αριθμό παρτίδας 2400853 και ημερομηνία λήξης 04/2028.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να επιστρέψουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ:



«Την ανάκληση των παρτίδων του παραπάνω πίνακα, TERRANOVA FERMENTED ASHWAGANDHA (αρ. γνωστοποίησης 15427/6-2-2024) και TERRANOVA B-COMPLEX με Βιταμίνη C (αρ. γνωστοποίησης 41834/9-5-2014) λόγω του ότι περιέχουν αδήλωτα φιστίκια, γεγονός που τα καθιστά πιθανό κίνδυνο για την υγεία όσων έχουν αλλεργία στα φιστίκια.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα ενημέρωσε για την εθελοντική της ανάκληση και ο ΕΟΦ στηρίζει την ενέργεια αυτή με την παρούσα απόφαση. Οι αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας».