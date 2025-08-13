Καρδιολόγος: «Μελέτες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που φιλιούνται τακτικά έχουν χαμηλότερη χοληστερόλη»

Το φιλί μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία μας, σύμφωνα με Ισπανό καρδιολόγο.

Ο καρδιολόγος Aurelio Rojas, γνωστός για τις διαδικτυακές του παρεμβάσεις σχετικά με την υγεία, ανέλυσε πρόσφατα τα εντυπωσιακά οφέλη που μπορεί να έχει το φιλί για το σώμα και την ψυχή.

Όπως εξηγεί, η πράξη του φιλιού δεν είναι μόνο μια ρομαντική κίνηση, αλλά και μια μορφή «φυσικής άσκησης» που καίει θερμίδες και ενεργοποιεί πολλούς μυς του προσώπου.

Διαβάστε αναλυτικά ποια είναι τα οφέλη που μπορούμε να έχουμε από τα φιλιά, σύμφωνα με τον γνωστό καρδιολόγο.