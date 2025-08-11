Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Η επιστήμη αποκαλύπτει - Τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις

Αν και συχνά θεωρείται αθώο και ακίνδυνο, το παραμιλητό προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις διεργασίες του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ο ύπνος αποτελεί μια από τις πιο μυστηριώδεις και ενδιαφέρουσες καταστάσεις για την ανθρώπινη ψυχολογία και νευροεπιστήμη. Ένα από τα φαινόμενα που προκαλούν απορία είναι το παραμιλητό κατά τη διάρκεια του ύπνου, γνωστό και ως somniloquy. Αν και συχνά θεωρείται αθώο και ακίνδυνο, το παραμιλητό προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις διεργασίες του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ο Ιταλός καθηγητής Luigi De Gennaro από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης έχει πραγματοποιήσει σημαντικές έρευνες που φωτίζουν τις αιτίες και τις συνέπειες αυτού του φαινομένου.

