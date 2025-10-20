Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 20 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου,

Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία,

Αγίας Ενόης,

Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *

Διάνα, Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα, Ματρόνα *

Κερασιά, Κερασία

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Η Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1961, στις 20 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (IFATCA), για να κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό τον σημαντικό ρόλο του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας στην αεροπορική αλυσίδα. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο επάγγελμα, που αναδείχθηκε μέσα από την τεχνολογική έκρηξη του 20ού αιώνα.

Στις 20 Οκτωβρίου 1961 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

1548 Ο Αλόνσο δε Μεντόσα ιδρύει την πόλη Νουέστρα Σενιόρα δε Λα Πας (Η Παναγία της Ειρήνης).

1740 Η Μαρία Θηρεσία αναλαμβάνει τον θρόνο της Αυστρίας. Η Γαλλία, η Πρωσία, η Βαυαρία και η Σαξονία δεν την αναγνωρίζουν ως διάδοχο του θρόνου και αρχίζει ο Πόλεμος της Αυστριακής Διαδοχής.

1820 Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

1827 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ναυμαχία του Ναυαρίνου, οι στόλοι των Μεγάλων Δυνάμεων καταναυμαχούν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

1912 Α' Βαλκανικός Πόλεμος: ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει τα Γιαννιτσά, το Πλατύ και τη Σιάτιστα.

1922 Έναρξη διαπραγματεύσεων για την Συνθήκη της Λωζάνης.

1944 Ο Σοβιετικός Στρατός και Γιουγκοσλάβοι Παρτιζάνοι, απελευθερώνουν το Βελιγράδι, πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας.

1960 Ανακοινώνεται η έγκριση σχεδίου για την επέκταση του Σταδίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο. Ο αριθμός των θέσεων θα διπλασιαστεί με την προσθήκη 40.000 περίπου καθισμάτων.

1968 O Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύεται την χήρα του Τζον Κένεντι, Τζάκυ.

1973 Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' ως βασίλισσα της Αυστραλίας εγκαινιάζει επίσημα την Όπερα του Σίδνεϋ.

1977 Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων 3 μέλη του ροκ συγκροτήματος Lynyrd Skynyrd (Ronnie Van Zant, Steve Gaines, Cassie Gaines) σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα 5 μίλια βορειοανατολικά του Γκίλσμπουργκ του Μισισίπι.

2011 Φονεύεται από τους αντάρτες ο ως τότε ηγέτης της Λιβύης συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάφι.

Γεννήσεις στις 20 Οκτωβρίου

1496 Κλαύδιος της Λωρραίνης, Γάλλος στρατιωτικός

1632 Κρίστοφερ Ρεν, Άγγλος αρχιτέκτονας

1854 Αρθούρος Ρεμπώ, Γάλλος ποιητής

1859 Τζον Ντιούι, Αμερικανός φιλόσοφος και ψυχολόγος

1874 Τσαρλς Άιβς, Αμερικανός συνθέτης

1891 Τζέιμς Τσάντγουικ, Άγγλος φυσικός

1917 Στεφάν Εσέλ, Γάλλος διπλωμάτης και ακτιβιστής

1946 Ελφρίντε Γέλινεκ, Αυστριακή συγγραφέας

1956 Ντάνι Μπόιλ, Άγγλος σκηνοθέτης

1958 Βίγκο Μόρτενσεν, Αμερικανός ηθοποιός

1963 Νίκος Τσιαντάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1969 Λάμπρος Παπακώστας, Έλληνας αθλητής

1971 Ντάνι Μινόγκ, Αυστραλέζα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1981 Δημήτρης Παπαδόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 20 Οκτωβρίου

460 Ευδοκία, Βυζαντινή αυτοκράτειρα

1438 Γιάκοπο ντελλα Κουέρτσια, Ιταλός γλύπτης

1926 Ευγένιος Ντεμπς, Αμερικανός πολιτικός

1932 Τζιοβάννι Μπαττίστα Πιρέλλι, Ιταλός επιχειρηματίας

1964 Χέρμπερτ Χούβερ, 31ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1984 Πολ Ντιράκ, Άγγλος φυσικός

1989 Άντονι Κουέιλ, Άγγλος ηθοποιός

1994 Μπαρτ Λάνκαστερ, Αμερικανός ηθοποιός

2006 Τζέιν Γουάιατ, Αμερικανίδα ηθοποιός

2011 Μουαμάρ αλ Καντάφι, Λίβυος πολιτικός