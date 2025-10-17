Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 17 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Αντιγόνου,

Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αντίγονος

Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Φτώχειας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον καθολικό ιερωμένο Γιόζεφ Βρεσίνσκι (1917-1988), γεννημένο στην Πολωνία αλλά μεγαλωμένο στην Γαλλία. Από το 1957, ο Βρεσίνσκι είχε ιδρύσει την οργάνωση «International Movement ATD Fourth World» («Διεθνής οργάνωση “ Όλοι Μαζί με Αξιοπρέπεια” Τέταρτος Κόσμος»), με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και της ακραίας φτώχειας σε όλο τον κόσμο.

Μια μεγάλη διαδήλωση 100.000 ατόμων στην πλατεία Τροκαντερό στο Παρίσι, στις 17 Οκτωβρίου 1987, υποστήριξε τις προσπάθειες του Βρεσίνσκι και έθεσε τις βάσεις του εορτασμού. Σε μια αναμνηστική πλάκα που τοποθετήθηκε, χαράχτηκε η επιγραφή, που συνόψιζε την δράση του εμπνευστή του: «Οπουδήποτε οι άνδρες και οι γυναίκες είναι καταδικασμένοι να ζουν στην απόλυτη φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Είναι ιερό καθήκον να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα δικαιώματα θα γίνουν σεβαστά».

Το 1988, ο Γαλλο-Πολωνός ιερωμένος απεδήμησεν εις Κύριον αλλά οι αγώνες του δεν ξεχάστηκαν για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 22 Δεκεμβρίου 1992, η γενική συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 17η Οκτωβρίου ως «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας».

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου

1091 Ανεμοστρόβιλος ισχύος T8/F4 χτυπά το κέντρο του Λονδίνου.

1448 Δεύτερη Μάχη του Κοσόβου: ο οθωμανικός στρατός με επικεφαλής τον σουλτάνο Μουράτ Β΄ νικά τον κυρίως ουγγρικό στρατό του Ιωάννη Ουνιάδη.

1604 Ο Γερμανός αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ παρατηρεί τον υπερκαινοφανή αστέρα 1604 στον αστερισμό του Οφιούχου.

1771 Πρεμιέρα στο Μιλάνο της όπερας «Ο Ασκάνιος στην Άλμπα» του 15χρονου συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

1888 O Τόμας Έντισον καταθέτει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον οπτικό φωνόγραφο (την πρώτη κινηματογραφική ταινία).

1907 Η εταιρεία του Γουλιέλμο Μαρκόνι αρχίζει την πρώτη εμπορική υπερατλαντική ασύρματη υπηρεσία μεταξύ του Γκλέις Μπέι, στη Νέα Σκωτία του Καναδά, και του Κλίφντεν στην Ιρλανδία.

1918 Ανακωχή του Μούδρου, με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και των Δυνάμεων της Αντάντ (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

1931 Ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος κηρύσσει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

1937 Την πρώτη τους εμφάνιση σε κόμικς εφημερίδας των ΗΠΑ κάνουν τα 3 σχεδόν ίδια ανίψια του Ντόναλντ Ντακ, ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι.

1941 Δύο Λόχοι Γερμανικού Στρατού εκτελούν 250 κατοίκους των χωριών Aνω και Κάτω Κερδύλια του Νομού Σερρών σε αντίποινα για το φόνο ενός Γερμανού στρατιώτη. Το γεγονός είναι γνωστός ως η Σφαγή των Κερδυλίων.

1945 Πλήθη συρρέουν στην Πλατεία Πλάτσα ντε Μάγιο της Αργεντινής, απαιτώντας την απελευθέρωση του Χουάν Περόν. Θεωρείται η ημερομηνία αυτή ως η γένεση του περονισμού.

1956 Η Βρετανία ανοίγει το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο, στο Κάλντερ Χολ.

1959 Η νοτιοαφρικανική εταιρεία «Ντε Μπέερς» ανακοινώνει την κατασκευή του τεχνητού διαμαντιού.

1979 Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μητέρα Τερέζα.

1989 Ισχυρότατος σεισμός 7,1 Ρίχτερ πλήττει το Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ με 67 νεκρούς , 2.500 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές (ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε την Καλιφόρνια από το 1906).

1997 Στην Κούβα, στη Σάντα Κλάρα, μεταφέρονται και ενταφιάζονται τα οστά του θρυλικού επαναστάτη Τσε Γκεβάρα, τριάντα χρόνια μετά την εκτέλεση του στη Βολιβία.

2006 Αμερικανοί και Ρώσοι φυσικοί ανακοίνωσαν ότι παρήγαγαν το βαρύτερο γνωστό στοιχείο, το ουνουνόκτιο, με ατομικό αριθμό 118.

Γεννήσεις στις 17 Οκτωβρίου

1813 Γκέοργκ Μπύχνερ, Γερμανός θεατρικός συγγραφέας

1915 Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας

1918 Ρίτα Χέιγουορθ, Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια

1920 Μοντγκόμερι Κλιφτ, Αμερικανός ηθοποιός

1955 Γεώργιος Αλογοσκούφης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός

1957 Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1972 Eminem, Αμερικανός ράπερ, παραγωγός και ηθοποιός

1975 Δέσποινα Ολυμπίου, Κύπρια τραγουδίστρια

1976 Γιώργος Αφρουδάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής

1977 Αντρέ Βίλας Μπόας, Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου

1979 Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Έλληνας αθλητής του τάε κβον ντο

1979 Κίμι Ράικονεν, Φινλανδός οδηγός αγώνων

1979 Κώστας Τσαρτσαρής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 17 Οκτωβρίου

1428 Αντρέι Ρουμπλιόφ, Ρώσος ζωγράφος

1552 Ανδρέας Οσίανδρος, Γερμανός θεολόγος

1849 Φρεντερίκ Σοπέν, Πολωνός πιανίστας και συνθέτης

1850 Λογγίνος Χέυδεν, Ρώσος ναύαρχος

1887 Γκούσταβ Κίρχοφ, Γερμανός φυσικός

1920 Τζον Ριντ, Αμερικανός δημοσιογράφος

1981 Λίνα Τσαλδάρη, Ελληνίδα πολιτικός

1992 Ορέστης Λάσκος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος