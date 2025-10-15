Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 15 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λουκιανός, Λουκιανή

Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους.

Η ιστορία του λευκού μπαστουνιού ξεκινά μετά τη λήξη του Α' Παγκόσμιου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Richard Hoover, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών

Η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών γιορτάζεται από το 2008, στις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για το Πλύσιμο των Χεριών (PPPHW), που συσπειρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (Unilever, Procter&Gamble), που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής.

Στόχος των εμπνευστών της, που έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ, είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα, που σώζει ζωές, κυρίως στον Τρίτο Κόσμο.

Σύμφωνα με έρευνες, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες, που στις φτωχές χώρες του πλανήτη είναι συχνά θανατηφόρες.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου

1066 Ο Έντγκαρ Έθελινγκ ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας, αλλά δεν θα στεφθεί ποτέ. Θα βασιλέψει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου του 1066.

1582 Στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το Γρηγοριανό ημερολόγιο που εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄.

1764 Ο Έντουαρντ Γκίμπον παρατηρεί μία ομάδα μοναχών να τραγουδάει στον ερειπωμένο ναό του Δία στη Ρώμη, γεγονός που τον εμπνέει να αρχίσει το έργο του «Η Ιστορία της Παρακμής και της Πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».

1888 Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ταχυδρομεί το γράμμα «από την Κόλαση».

1894 Υπόθεση Ντρέιφους: ο Άλφρεντ Ντρέιφους συλλαμβάνεται για προδοσία.

1902 Ανακαλύπτεται το ιερό Ασκληπιείο της Κω από το Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρτικ.

1924 Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης με 201 υπέρ και 92 κατά.

1950 Με την έγκριση του ΟΗΕ, η Νότια Κορέα εισβάλλει στη Βόρεια Κορέα και καταλαμβάνει την Πιονγκγιάνγκ.

1951 Παρασκευάζεται από το Μεξικανό Λουίς Μιραμόντες το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι.

1954 Επανδρώνεται στο Ηράκλειο η πρώτη σε ελληνικό έδαφος βάση των ΗΠΑ.

1960 Καθελκύεται το πρώτο υποβρύχιο με πυρηνικούς πυραύλους, το «Τζορτζ Ουάσιγκτον».

1964 Σοβιετική Ένωση: Ο Νικίτα Χρουστσόφ ανατρέπεται, ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ αναλαμβάνει γραμματέας του κόμματος και ο Αλεξέι Κοσύγκιν πρωθυπουργός.

1971 Στο Ιράν αρχίζουν οι εορτασμοί για τα 2.500 χρόνια από την ίδρυση της Περσίας.

1980 Ο Νίκος Σαργκάνης κάνει εκπληκτική απόκρουση στο ματς με τη Δανία και παίρνει το χαϊδευτικό «Φάντομ».

1990 Με το Νόμπελ Ειρήνης βραβεύεται ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

1991 Η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία.

1993 Το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί Φρ. Ντε Κλερκ και Νέλσον Μαντέλα.

1997 Εκτοξεύεται στο Διάστημα το αμερικανικό διαστημικό όχημα Κασίνι, που σε διάστημα 7 ετών θα φτάσει τον Κρόνο.

1997 Ο Βρετανός Άντι Γκριν με το ThrustHCC, καταρρίπτει το φράγμα του ήχου στη Γη, για πρώτη φορά.

1999 Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα», που ιδρύθηκε στη Γαλλία, το 1971 και αριθμεί περίπου 2.000 άτομα, το 70% εκ των οποίων είναι γιατροί.

1999 Βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1.200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.

2003 O Βασίλης Χατζηπαναγής (4.104 ψήφους) αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία της EΠO, για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων πενήντα χρόνων.

Γεννήσεις στις 15 Οκτωβρίου

70 π.Χ. Βιργίλιος, Ρωμαίος ποιητής

1608 Ευαντζελίστα Τοριτσέλι, Ιταλός φυσικός

1829 Έιζαφ Χωλ, Αμερικανός αστρονόμος

1844 Φρίντριχ Νίτσε, Γερμανός φιλόσοφος

1908 Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, Καναδός οικονομολόγος

1923 Ίταλο Καλβίνο, Ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας

1926 Μισέλ Φουκώ, Γάλλος φιλόσοφος

1944 Σαλί Μπερίσα, Αλβανός πολιτικός

1968 Ντιντιέ Ντεσάν, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1977 Νταβίντ Τρεζεγκέ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1988 Μεζούτ Εζίλ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 15 Οκτωβρίου

1564 Ανδρέας Βεσάλιος, Φλαμανδός ανατόμος

1690 Χουάν Ντε Βαλντές Λεάλ, Ισπανός ζωγράφος και χαράκτης

1917 Μάτα Χάρι, Ολλανδή χορεύτρια

1934 Ραϊμόν Πουανκαρέ, Γάλλος πολιτικός

1945 Πιέρ Λαβάλ, Γάλλος πολιτικός

1946 Χέρμαν Γκαίρινγκ, Γερμανός πολιτικός

1956 Ζυλ Ριμέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας

1980 Απόστολος Νικολαΐδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και πετοσφαιριστής

1980 Πρίγκιπας Πέτρος της Ελλάδας

1988 Ραλλού Μάνου, Ελληνίδα χορογράφος