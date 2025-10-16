Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 16 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μάρτυρος Λογγίνου του εκατοντάρχου,

Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, γνωστή στην χώρα μας ως Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού ή Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής («World Food Day») γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, την ημερομηνία ίδρυσης το 1945 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.

Παγκόσμια Ημέρα Άρτου

Η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών (UIB), με κεντρικό σύνθημα «Φτιάξτε ψωμί μόνοι σας ή αγοράστε το από τον φούρνο της γειτονιάς σας».

Το ψωμί είναι το κατ' εξοχήν παγκόσμιο προϊόν διατροφής. Διαχρονικό, διατοπικό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά, το συναντάμε σε κάθε γωνιά της Γης, σε κάθε πολιτισμό, σε όλες τις περιόδους της ανθρώπινης διαδρομής.

Στη χώρα μας η κατανάλωση ψωμιού (όλων των ειδών και τύπων) ήταν 6,7 κιλά το μήνα το 1974 και μειώθηκε στα 4,2 κιλά το 2004-5 (μείωση 59,3%), παρότι το ψωμί αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου

1793 Στο απόγειο της Γαλλικής Επανάστασης, αποκεφαλίζεται η Μαρία Αντουανέτα, χήρα του Λουδοβίκου ΙΣΤ' της Γαλλίας.

1834 Μεγάλο μέρος της αρχαίας δομής των Ανακτόρων του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο καίγεται ολοσχερώς.

1843 Ο Γουίλιαμ Ρόουαν Χάμιλτον συλλαμβάνει την ιδέα των τετραδόνιων, μίας μη αντιμεταθετικής επέκτασης των μιγαδικών αριθμών.

1912 Α' Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κατερίνη και τη Βέροια από τους Τούρκους.

1923 Ιδρύεται από το Ουόλτ Ντίσνεϊ η κινηματογραφική εταιρία «Disney».

1931 Η Ισπανία νομιμοποιεί το διαζύγιο.

1934 Αρχίζει η Μεγάλη Πορεία των Κινέζων κομμουνιστών υπό τον Μάο Τσε Τουνγκ.

1945 Ιδρύεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (από τον ΟΗΕ).

1951 Προβάλλεται σε κλινική της Νέας Υόρκης η πρώτη ταινία που απεικονίζει τα εσωτερικό καρδιάς (συγκεκριμένα ενός σκύλου).

1962 Αρχίζει η Κρίση της Κούβας. Ο Πρόεδρος Τζων Φ. Κένεντι των ΗΠΑ μαθαίνει ότι η ΕΣΣΔ έδωσε πυραύλους στην Κούβα.

1964 Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή.

1978 Ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλας γίνεται Πάπας Ιωάννης Παύλος Β'. Γίνεται ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια και ο νεότερος Πάπας τα τελευταία 100 χρόνια.

1983 Το σοβιετικό «Βενέρα 16» μπαίνει σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη.

1984 Πραγματοποιείται σε ιατρικό κέντρο της Καλιφόρνια η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο από δότη μπαμπουίνο από το δρα Λέοναρντ Μπέιλι.

1986 Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Αφρικανό: στο Νιγηριανό Γουόλε Σογίνκα.

1994 Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, νίκες του Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Κ. Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).

1994 Σε δημοψήφισμα που γίνεται στη Φινλανδία, οι κάτοικοι τάσσονται υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, με 56,5%.

1998 Συλλαμβάνεται στο Λονδίνο ο άλλοτε δικτάτορας της Χιλής, Αουγούστο Πινοσέτ, έπειτα από αίτημα των ισπανικών δικαστικών αρχών, που τον καταζητούν για «γενοκτονία Ισπανών πολιτών».

Γεννήσεις στις 16 Οκτωβρίου

1620 Πιερ Πωλ Πυζέ, Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης

1827 Άρνολντ Μπαίκλιν, Ελβετός καλλιτέχνης

1854 Όσκαρ Ουάιλντ, Ιρλανδός συγγραφέας

1886 Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, Ισραηλινός πολιτικός

1888 Ευγένιος Ο'Νηλ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας

1908 Ενβέρ Χότζα, Αλβανός πολιτικός

1918 Λουί Αλτουσέρ, Γάλλος φιλόσοφος

1927 Γκύντερ Γκρας, Γερμανός συγγραφέας

1928 Μέρι Ντέιλι, Αμερικανίδα φιλόσοφος και θεολόγος

1953 Τόνι Κάρεϊ, Αμερικανός μουσικός (Rainbow και Planet P Project)

1958 Τιμ Ρόμπινς, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

Θάνατοι στις 16 Οκτωβρίου

1553 Λούκας Κράναχ ο Πρεσβύτερος, Γερμανός ζωγράφος

1604 Στεφάνους Βινάντους Πίγγιους, Ολλανδός ουμανιστής

1750 Σίλβιους Λέοπολντ Βάις, Γερμανός συνθέτης και λαουτίστας

1793 Μαρία Αντουανέτα, βασίλισσα της Γαλλίας

1946 Βίλχελμ Φρικ, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί

1946 Βίλχελμ Κάιτελ, Γερμανός στρατιωτικός

1946 Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί

1946 Γιοάχιμ φον Ρίμπεντροπ, Γερμανός πολιτικός

1952 Ανθή Μηλιάδου, Ελληνίδα ηθοποιός

1958 Μιχάλης Σουγιούλ, Έλληνας συνθέτης

1971 Αντιγόνη Μεταξά, Ελληνίδα συγγραφέας

1981 Μοσέ Νταγιάν, Ισραηλινός στρατηγός

1992 Σίρλεϊ Μπουθ, Αμερικανίδα ηθοποιός

2007 Ντέμπορα Κερ, Σκωτσέζα ηθοποιός

2010 Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος