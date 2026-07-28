Επεισοδιακή καταδίωξη με πρωταγωνιστή πασίγνωστο τράπερ - Συνελήφθη με κατσαβίδι πάνω του

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε γύρω στις 22.00 το βράδυ της Δευτέρας (27/7), με «πρωταγωνιστή» έναν 23χρονο πασίγνωστο τράπερ, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του.

Όλα ξεκίνησαν στην οδό Αιγαίου, όταν πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης έκανε σήμα σε μια μοτοσικλέτα να σταματήσει για έλεγχο. Ο αναβάτης της, ο 23χρονος πασίγνωστος τράπερ, όχι μόνο δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να ξεφύγει. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, αφού πρώτα ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ξεκίνησαν καταδίωξη η οποία είχε πρώτη στάση τη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων.

Εκεί ο νεαρός παράτησε τη μοτοσικλέτα, με την καταδίωξη να συνεχίζεται πεζή μέχρι τη συμβολή των οδών Αιγαίου και Αμισού, όπου εκεί ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους της Άμεσης Δράσης. Κατά τη σωματική έρευνα που έγινε στον 23χρονο πασίγνωστο τράπερ, εντοπίστηκε πάνω του ένα κατσαβίδι.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Νέας Σμύρνης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων και για απείθεια, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.