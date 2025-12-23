Επένδυση στην ποιότητα και την τέχνη από τον Μπενζεμά: Αγόρασε πίνακα του Πικάσο (pic)

Ο Καρίμ Μπενζεμά, που αγωνίζεται πλέον στην Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον κόσμο, γεγονός που φάνηκε και από τον ιδιαίτερο τρόπο που γιόρτασε τα 38α γενέθλιά του.

Αφού έφυγε από την Ευρώπη για να πάει στην Σαουδική Αραβία εκεί όπου θα εξασφαλίσει μέχρι και τα δισέγγονά του, αποφάσισε να κάνει ένα, όχι και τόσο μικρό, δώρο στον εαυτό του εν μέσω των γενεθλίων του. Αγόρασε λοιπόν έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, που η τιμή του σύμφωνα με τα διεθνή μέσα είναι πιθανό να κυμαίνεται από 15-25 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το έργο «Πορτρέτο ενός γενειοφόρου άνδρα» που δημιούργησε ο Ισπανός καλλιτέχνης το 1964.

Το συγκεκριμένο έργο τέχνης εκτέθηκε σε γκαλερί της Νέας Υόρκης ανήκε σε έμπορο τέχνης που ειδικεύεται σε ιμπρεσιονιστές ζωγράφους (Μοντιλιάνι, Μονέ) και κυβιστές (Πικάσο), και ανήκει στην ύστερη περίοδο του Ισπανού ζωγράφου που είναι γνωστός για το έργο του, «Γκουέρνικα» του 1937.



Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Barnie's Art Invest» λοιπόν αναφέρει πως η τιμή ενός πίνακα του Πάμπλο Πικάσο κυμαίνεται από 700.000 έως 80 εκατομμύρια ευρώ, με την τιμή-ρεκόρ πώλησης να ήταν πάνω από 142 εκατομμύρια ευρώ, την οποία πέτυχε ο πίνακας «Les Femmes d'Alger» (Έκδοση Ο).

Ο Μπενζεμά παρουσίασε όλο χαρά τον πίνακα στους ακολούθους του στο Instagram, ποζάροντας, και βάζοντας την λεζάντα, «Καλώς ήρθες σπίτι».